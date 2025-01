Ariana Grande ha sido nominada por primera vez a los Premios Óscar, un reconocimiento que la ha dejado sin palabras y llena de emoción. La artista, conocida por su talento en la música y la actuación, ha compartido su alegría en redes sociales, revelando el profundo significado que tiene este logro para ella.

Ariana Grande se emociona por su nominación a los Oscar 2025



La nominación de este jueves 23 de enero llega tras 16 años de carrera, gracias a su papel como Glinda, la bruja buena de Oz, en la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’. Este hito no solo marca un nuevo capítulo en su trayectoria, sino que también representa un sueño de infancia hecho realidad. Ariana ha expresado su gratitud y conexión con su yo más joven, quien pasaba horas estudiando y recitando canciones icónicas.



“Levanto la cabeza entre sollozos para dar las gracias de todo corazón a La Academia por este reconocimiento inconcebible. No puedo dejar de llorar, para sorpresa de nadie. Me siento honrada y profundamente agradecida de estar en compañía de personas tan brillantes y de compartir esto con la pequeña Ari, que se sentaba a estudiar a Judy Garland cantando ‘Somewhere Over the Rainbow’ justo antes de que entrara la gran y hermosa burbuja.

“Estoy muy orgullosa de ti, pequeña. Gracias nuevamente, desde el fondo de mi corazón, por este reconocimiento a La Academia (...) Aún no tengo todas las palabras, sigo tratando de respirar. Pero gracias. Dios mío, gracias”, expresó Ariana Grande en su conmovedor discurso, acompañado de imágenes entrañables que capturanel vínculo especial que tiene con el mundo mágico que siempre ha admirado.

Un sueño hecho realidad

Desde sus inicios en la serie ‘Victorious’, donde interpretó a Cat, hasta su evolución como artista multifacética, Grande ha demostrado ser una figura influyente en la industria del entretenimiento. Su papel en ‘Wicked’ no solo le ha valido el reconocimiento de la crítica, sino que también ha resonado profundamente con sus seguidores.



La noticia de su nominación ha generado una ola de apoyo y entusiasmo entre sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, celebrando este importante momento en la carrera de Ariana. Muchos han compartido sus propias historias de admiración hacia la artista, destacando cómo su música y actuaciones han influido en sus vidas.



A medida que se acerca la ceremonia de los Premios Óscar, la expectativa crece en torno a lo que Ariana Grande, quien comparte su nominación como Mejor actriz de reparto con Monica Barbaro (Un completo desconocido), Felicity Jones (El brutalista), Isabella Rossellini (Cónclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez), quien ya le ganó el Globo de Oro en esta categoría.



¿Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2025?

La ceremonia de los Premios Oscar 2025 se llevará a cabo el domingo 2 de marzo en el icónico Teatro Dolby de Los Ángeles. En esta edición, el evento contará con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien debutará en este rol, generando expectativas de una velada repleta de sorpresas y momentos memorables.