Pamela López, quien causó revuelo con su reciente aparición en 'Amor y fuego', ha dado un inesperado giro a su carrera pública al adentrarse en el mundo del streaming. Durante una transmisión en vivo junto al reconocido creador de contenido ‘Atahualpa de TikTok’, la influencer generó controversia con comentarios que involucraron a su exesposo, lo que rápidamente encendió las redes sociales.

En medio de la conversación, López bromeó sobre su pasado con Cueva, afirmando entre risas: “Este fue Cueva", lo que provocó la respuesta del creador de contenidos. "Yo no soy Cueva, yo no soy Cueva”, afirmó. Sin embargo, el comentario no pasó desapercibido, y las críticas de los internautas no tardaron en llegar. La situación escaló aún más cuando el tiktoker respondió épicamente con una comparación entre Pamela López y la cantante Pamela Franco, actual pareja de 'Aladino' provocando reacciones mixtas entre los espectadores.

Pamela López causa polémica con comparaciones de Christian Cueva

La transmisión en vivo se convirtió rápidamente en un tema de discusión en diversas redes sociales. Pamela López, al mencionar a su exesposo en tono de broma, fue percibida por muchos como poco respetuosa, lo que derivó en una ola de críticas por parte de usuarios que defendieron al futbolista Christian Cueva.

El creador de contenido ‘Atahualpa de TikTok’ también contribuyó al ambiente de tensión al lanzar una comparación inesperada entre Pamela López y la cantante de cumbia Pamela Franco. “Y tú, ¿no eres Pamela Franco?”, expresó el influencer, generando incomodidad en López, quien respondió de forma tajante: “¿Te parece?”. Su expresión facial y tono de voz dejaron claro su molestia, lo que avivó aún más las reacciones en las redes.

Por su parte, una amiga de Pamela López, quien la acompañaba en la transmisión, salió en su defensa diciendo: "Ella no canta, ella encanta", buscando calmar los ánimos y desviar la atención de las comparaciones.