El modelo Renato Rossini Jr. se mostró visiblemente emocionado al compartir su difícil infancia, en la que su madre luchó incansablemente para brindarle un futuro mejor. El influencer detalló que no vivió junto a su padre, por lo que tuvo una infancia difícil.

Renato Rossini Jr. se emociona la hablar de su madre

Renato Rossini Jr., tras su eliminación de ‘Gran hermano’, fue invitado al programa LAM, donde compartió detalles sobre su experiencia en el reality argentino. Durante la entrevista, el modelo también comentó acerca de su difícil infancia, revelando cómo su madre, Claudia Carrillo, se esforzó por brindarle un futuro mejor mientras él pasaba largas horas solo en casa.

“Gracias a mi madre, que se rompió el lomo por mí, que trabajaba y estudiaba, y llegaba todos los días a las 10 de la noche. Fue complicada mi infancia, porque crecí con mis abuelos”, detalló, evidentemente conmovido.

En una reciente confesión, Renato Rossini Jr. compartió detalles sobre su infancia, revelando que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño. Lo más impactante fue cuando resaltó que la primera vez que los vio juntos fue durante su presentación en el reality show ‘Gran hermano’.

“Entendí que no todos corren con la misma suerte de tener un núcleo familiar convencional. La vida te da una mano de cartas y depende de ti ver las cosas buenas. (¿Si se separaron por el embarazo?) Bueno, yo no fui planeado; antes se tenía la costumbre de que se tenían que casar. (¿Fue obligado el matrimonio?) Mi mamá no lo aguantó ni 8 meses y al año le dijo ‘chau, afuera’. Creo que fue la mejor decisión que tomó mi mamá”, acotó al respecto.

La relación que tiene con su padre

Por otro lado, Renato Rossini Jr. aclaró que, pese a su difícil infancia lejos de su padre, actualmente su relación con él es cordial y se llevan como amigos.

“Es mi papá. (No me crió), pero pasamos algunos meses juntos. Me mudé con él casi un año, pude compartir con él. A ver, no me malinterpreten, pero mi papá, en los momentos que estuvo presente y me sacaba a pasear, me divertía mucho con él. Somos muy parecidos en muchas cosas; lo que se hereda no se hurta, por eso me llevo tan bien con mi papá. Espero llegar a su nivel algún día”, confesó en dicha entrevista con el programa argentino.