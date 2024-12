Renato Rossini Jr., quien ganó notoriedad en Gran Hermano Argentina, ha sido tema recurrente en 'Magaly TV, la firme', donde Magaly Medina no escatimó en lanzar duros calificativos hacia él durante su paso por el reality. Desde comentarios críticos hasta cuestionamientos directos sobre su personalidad y desempeño en el programa, la conductora no ha dejado pasar la oportunidad para expresar su opinión sin filtros. Sin embargo, la reciente reacción del joven actor ha sorprendido a muchos, demostrando una actitud completamente inesperada frente a las críticas.

Durante su participación en el programa argentino 'Fuera de joda' de Telefe, Rossini Jr. fue consultado sobre los polémicos comentarios de la 'Urraca' en su contra. Para sorpresa de los presentes y del público, el exparticipante de Gran Hermano respondió con una frase inesperada: "La amo". Con esta declaración, Rossini Jr. dejó claro que prefiere tomar con humor las críticas, generando una ola de reacciones en redes sociales y un giro inesperado en esta mediática confrontación.

Renato Rossini Jr. ignora las críticas de Magaly Medina y sorprende con su reacción

Lejos de responder con ataques o generar una polémica mayor, Renato Rossini Jr. decidió destacar el trabajo de Magaly Medina, dejando de lado los calificativos que la periodista emitió sobre él. En 'Fuera de joda', el actor peruano no dudó en elogiar la trayectoria de la periodista peruana, señalando: "Magaly Medina es la periodista de espectáculos número 1 de Perú, es la mejor. Yo le tengo muchísimo respeto, muchísimo respeto. Tiene una carrera alucinante, ella sabe cómo hace su programa, no me lo tomo personal porque yo entiendo la televisión".

Con esta declaración, Rossini Jr. dejó claro que no tiene intención de confrontar a la conductora y, por el contrario, valora su experiencia y profesionalismo en el ámbito televisivo. Su actitud madura y despreocupada no solo sorprendió a los televidentes argentinos, sino también a los propios conductores del espacio de Telefe, quienes no esperaban una reacción tan mesurada frente a las ácidas críticas de Magaly Medina.