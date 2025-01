Kurt Villavicencio, presentador del programa ‘Todo se filtra’, compartió su perspectiva acerca de la participación de Pamela López como animadora junto a la Orquesta Candela. Su comentario impactó a todos, pues dejó en claro que la expareja de Christian Cueva no tendría futuro dentro del rubro de la animación.

Como se recuerda, Pamela López realizó su debut como animadora el 23 de diciembre de 2024, durante una presentación de la Orquesta Candela en Lurín. En este evento, lució un elegante vestido blanco y se mostró cercana al público, interactuando y tomándose fotos con los asistentes. Desde entonces, la expareja de Christian Cueva se perfila como animadora de eventos e influencer.

PUEDES VER: Pamela López sorprende al mostrar pertenencias de Christian Cueva en su mansión de Trujillo

¿Qué dijo Kurt Villavicencio?

En entrevista con el diario Trome, Kurt Villavicencio expresó su descontento con Pamela López tras su reciente debut como animadora en un evento de la reconocida Orquesta Candela. Con su característico estilo directo, ‘Metiche’ no escatimó en críticas.

“No me gustó, no animó. Lo único que hizo fue responder unas cuantas preguntas en el escenario y bailar un poco, pero no la veo con condiciones de animadora”, señaló al inicio.

Asimismo, Kurt Villavicencio cuestionó que Pamela López reciba elevadas remuneraciones por su labor, a pesar de su falta de experiencia en el sector: “Le está sacando provecho porque sé que cobró 16 mil soles para el videoclip que grabó con la ‘Novel’ y 18 mil soles por el que hizo con la Orquesta Candela, pero no sé cuánto estará cobrando por animación”.

No considera que tenga lo necesario para animar

En esa misma línea, ‘Metiche’ aclaró que Pamela López no tiene talento para la animación, a pesar de que la expareja de ‘Aladino’ sigue siendo llamada para algunas presentaciones.

“Tampoco que se haga la animadora de eventos cuando todos sabemos que ha salido del anonimato solo por ser la pareja de Cueva”, añadió en su entrevista.

Por otro lado, Kurt Villavicencio aclaró que Pamela López tiene todo el derecho a seguir facturando, por lo que resaltó que debe aprovechar las oportunidades mientras haya.

“Qué bueno que esté facturando, pero tampoco hay que engañar al público. No la deberían llamar animadora, porque de animadora no tiene nada”, concluyó sobre el tema.