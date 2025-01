El comediante Gerardo García, conocido como ‘El Cacash’, ha generado una ola de críticas tras su reciente participación en el programa ‘Good Floro’, transmitido por el canal de streaming Todo Good. García, quien hace poco reanudó su actividad en redes sociales tras recuperar su cuenta de YouTube, fue invitado al espacio para hablar sobre su regreso. Sin embargo, su intervención desató controversia debido a una broma considerada ofensiva hacia Gabriela Serpa, actriz cómica del programa ‘JB en ATV’.

'El Cacash' le pide disculpas públicas a Gabriela Serpa

Durante la transmisión en vivo, ‘El Cacash’ ingresó al set acompañado de un perro pug, generando comentarios de ternura entre los conductores Tonino, José Rodríguez y Gabriel Mena, conocido como ‘Cholo Mena’. Sin embargo, el ambiente cambió cuando el comediante hizo un comentario polémico: “Aquí sale el Curwen haciendo palta, ¿no? Con la Serpa. Ay no, me dijeron que acá no entraban perr*s”. Al percatarse de la gravedad de sus palabras, intentó rectificarse diciendo: “No, no, mentira, menos mal no se escuchó”.

El video del incidente, que fue eliminado más tarde por Todo Good, se volvió viral en redes sociales como Twitter y TikTok, donde los usuarios criticaron tanto la actitud de ‘El Cacash’ como la falta de reacción de los conductores.

Ante la ola de críticas, y dos días después de lo ocurrido, 'El Cacash' rompió su silencio en redes sociales y le brindó disculpas públicas a Gabriela Serpa, lamentando sus ofensivas palabras.

"Quiero disculparme sinceramente por el chiste de mal gusto que hice sobre Gabriela Serpa. Mi intención no fue ofender, pero reconozco que las palabras que utilicé fueron ofensivas en cualquier contexto y lamento sinceramente el malestar ocasionado. Bromas como las que realicé refuerzan estereotipos dañinos y perpetúan ideas que no deben formar parte de ninguna conversación y, por ello, asumo completamente la responsabilidad de mis acciones", afirmó el creador de contenido.