Celebridades huyen de los incendios en Los Ángeles y Hollywood cancela eventos

Actores, músicos y celebridades están entre las decenas de miles de personas afectadas por los incendios que, desde el martes, están carbonizando comunidades alrededor de Los Ángeles.

La capital del entretenimiento está acorralada por varios frentes, lo que ha provocado la cancelación de varios actos de Hollywood, como el estreno de una película de Pamela Anderson y la gala anual de los Premios de la Crítica Cinematográfica.

Decenas de hogares fueron consumidos por el infierno en la lujosa comunidad de Pacific Palisades, donde varias celebridades residen en mansiones que se asientan en hermosas colinas.

Mandy Moore, la cantante y protagonista de "This is Us", le dijo a sus seguidores en Instagram que dejó su casa junto a sus hijos y mascotas mientras las llamas avanzaban en esta región.

"Tratando de proteger a los niños de la inmensa tristeza que siento. Rezando por todos en nuestra hermosa ciudad. Devastada por la destrucción y la pérdida. No sé si nuestra casa se salvó", escribió.

El actor James Wood posteó un video en X mostrando cómo las llamas devoraban árboles y arbustos cerca de su casa en Pacific Palisades a medida que se preparaban para evacuar.

"No podía creer que nuestra adorada casita en las colinas aguantara tanto tiempo. Es como perder a un ser querido", dijo Woods.

Mark Hamill, protagonista de "La guerra de las galaxias", dijo en Instagram que evacuó su casa en Malibú el martes.

"Evacuando Malibu a tan última hora que había pequeños incendios en ambos lados de la carretera cuando nos acercamos a la Autopista de la Costa del Pacífico", escribió refiriéndose a la escénica carretera que conecta varias de las ciudades en la costa oeste de Estados Unidos.

El actor dijo que su esposa, Marilou York, y su perro fueron a la casa de su hija en Hollywood para escapar de lo que llamó "el incendio más horrendo desde 1993".

- Eventos cancelados -

Mientras tanto, varios eventos de Hollywood fueron cancelados encima de la hora debido a los incendios.

La gala anual de los Premios de la Crítica Cinematográfica, previstos para el domingo y que honran lo mejor de la televisión y el cine, fueron pospuestos.

Una nueva fecha será anunciada en breve, dijo a AFP el director ejecutivo de la Asociación de la Crítica Cinematográfica, Joey Berlin.

El estreno de "The Last Showgirl", protagonizada por Pamela Anderson, fue cancelado mientras nubes grises cubren el cielo de Hollywood.

Paramount también canceló una alfombra roja para el musical de Robbie Williams "Better Man".

Netflix canceló una rueda de prensa para su victoriosa "Emilia Pérez", que se llevó cuatro premios el domingo en los Globos de Oro.

El anuncio en vivo de los nominados a los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla fue cancelado la mañana de este miércoles.

El parque temático de Universal Studios fue cerrado debido al avance de poderosos vientos y las condiciones climáticas.

El actor se dijo frustrado debido a la cantidad de carros abandonados por personas que intentaban evacuar Pacific Palisades y que bloqueaban las calles.

"Si dejas tu auto (...) deja las llaves para que la gente pueda mover el carro y permitir a los camiones de bomberos entrar al lugar. Es realmente muy importante", dijo a la televisora KTLA.

Eugene Levy, la estrella de "Schitt's Creek", estaba entre los que quedaron presos en el tráfico en un intento de dejar las comunidades en peligro, reportó el diario Los Angeles Times.

amz-hg/dw/pr