Universitario de Deportes sigue con su preparación con miras a lo que será su defensa del título en la Liga 1 y la campaña en la Copa Libertadores. A la espera de definir a su último refuerzo del extranjero, el equipo comandado por Fabián Bustos podría perder a una de sus figuras: Andy Polo se encuentra en la mira de Colo-Colo de Chile.

Si bien se confirmó el interés del equipo de Arturo Vidal y compañía, un fuerte problema en el fútbol chileno podría impedir que el 'Cacique' materialice la propuesta por el atacante de 30 años.

Colo-Colo podría desistir de fichar a Andy Polo

Desde hace algunas semanas, uno de los temas más discutidos en la liga chilena gira en torneo a la cantidad de jugadores extranjeros que podrán fichar los equipos. Durante el 2024, se permitió 6 foráneos por plantilla (solo 5 en cancha); sin embargo, para la temporada 2025 el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) exige que se bajen a 5 las vacantes. De acuerdo al periodista Enrique de la Rosa, Colo-Colo se encuentra a la espera de que se defina este tema para avanzar con la negociación por Andy Polo.

"(...) Si quieren a Polo en Colo-Colo, pero en el torneo chileno hay un tema. Hoy son 5 los cupos de extranjeros y la liga lo subió a 6. Ahora hay una huelga de futbolistas chilenos para bajar a 5. Si esa huelga se sostiene y se hace realidad el pedido para bajar los cupos, Colo-Colo no va a traer a Polo. Pero si esa norma no procede, Colo-Colo hoy tiene directorio y va a ir por Polo", explicó en el programa 'Fútbol Champan'.

Por su parte, la periodista Vanessa Almenara remarcó que Universitario de Deportes se encuentra al tanto del interés de Colo-Colo y no tiene la intención de dejar partir al carrilero de la selección peruana.

"Desde la 'U' le están haciendo la mayor oferta o el mejor trámite para tratar de igualar lo de Colo-Colo, si se llega a concretar una propuesta. Sé que de parte del jugador no iba a arriesgar una resolución porque no sabía el tema de los cupos. Hoy es algo incierto, sí, pero prefiere seguir teniendo el respaldo y que la 'U' le iba a hacer un incremento (sueldo). No es el primer equipo, al año pasado tuvo ofertas de otros lados. Esta oferta de Colo-Colo es algo que sí se está conversando con Polo y hay predisposición para que se quede", sostuvo.

¿En qué clubes ha jugado Andy Polo?

Andy Polo tuvo la oportunidad de jugar en varios equipos del extranjero. El atacante paseó su fútbol por países como Italia, Estados Unidos y México.