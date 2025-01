El futbolista Jean Deza se encuentra en el centro de una nueva polémica tras ser denunciado por su expareja, Gabriela Álava, por agresión física. La situación ha llevado a su despido del club Juan Pablo II, donde había firmado recientemente para jugar la Liga 1 Te Apuesto 2025. Roberto ‘Chorri’ Palacios, exjugador de la selección peruana, ha compartido su opinión sobre el caso.

La denuncia, presentada el 2 de enero en la Comisaría PNP de Maranga, detalla un incidente ocurrido durante una reunión de Año Nuevo, donde Deza supuestamente golpeó a Gabriela Álava hasta dejarla inconsciente. Este hecho ha generado una ola de críticas y ha llevado a la Defensoría a solicitar a la Fiscalía una revisión del caso, considerando el historial del exjugador de Alianza Lima, que incluye 11 denuncias por violencia contra la mujer.

¿Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios sobre Jean Deza?

Roberto Palacios, quien había expresado su deseo de ver a Deza en la selección peruana, se mostró sorprendido por la noticia. En su programa de YouTube ‘Chorrigolazos’, el exmediocampista lamentó que el jugador no haya aprovechado la oportunidad de cambiar su vida y carrera.

"Me ha caído como un baldazo de agua fría lo que ha pasado con Deza, pensé que había recapacitado de todas las cosas malas que había hecho en su carrera y que iba a aprovechar estos últimos años que le quedan de deportista, hasta lo vi botar unas lágrimas en una entrevista, se lo creí, estaba muy contento con él", sostuvo en su programa streaming.

La denuncia ha tenido repercusiones inmediatas en la carrera de Jean Deza. El club Juan Pablo II decidió separarlo de manera definitiva, justo antes de iniciar la pretemporada para la Liga 1 Te Apuesto 2025. "Esperaba verlo en algún momento en estas vacaciones, porque me pasó. Anteriormente lo había visto, había hablado con él en dos oportunidades, y esta vez no se me cruzó. Mira ahora con esta noticia que ha pasado ya le quitaron el contrato, se metió en un lío tremendo, es una pena", agregó.

La falta de apoyo en el entorno de Jean Deza

Uno de los puntos que Palacios destacó es la falta de apoyo en el entorno de Jean Deza. El exjugador enfatizó que si el popular 'Ratón' tuviera amigos verdaderos, estos lo estarían aconsejando para que cambiara su estilo de vida y tomara decisiones más saludables.

"Lamentablemente a su lado hay personas que no lo ayudan a crecer, que si tuviera amigos de verdad, le estuvieran hablando todos los días, así se moleste, diciéndole ‘hay que cambiar, deja esto’, para su bien de él, pero sus amigos han estado para disfrutar su momento y compartir sus fiestas, ahí está las consecuencias", sentenció.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).