Al parecer, Karla Tarazona se prepara con fuerza para la temporada de verano, pues incluso ha revelado que ha logrado perder peso. La popular conductora ha estado dedicando varias semanas a la práctica del running y el boxeo, complementando estas actividades con su rutina habitual en el gimnasio.

Se sabe que Karla Tarazona es una destacada conductora de televisión peruana, reconocida por su participación en el programa matutino ‘Préndete’ de Panamericana Televisión. A lo largo de su tiempo en el programa, ha compartido la conducción con su expareja Christian Domínguez y Rocío Miranda.

La nueva rutina de Karla Tarazona

Según lo que ha detallado Karla Tarazona en una breve entrevista con el diario Trome, está haciendo diversos ejercicios que la ayudan a mantenerse en forma. Entre risas, la conductora resaltó que tiene una amiga que le ayuda con las rutinas.

“Mi amiga me jala de las ‘mechas’. Estoy haciendo cardio y también me he metido al box”, destacó al inicio sobre su nueva vida ‘fit’.

En esa línea, se le consultó a Karla Tarazona si está usando alguna ‘ayudita’ en los ejercicios, como suelen hacer diferentes personajes públicos. Sin embargo, la conductora dejó en claro que no hace uso de anabólicos.

“Nada de ayudita. Me han dicho hasta que me ‘pichicateo’, pero no es así. No lo haría; además, a mí me dio la influenza B y casi muero. Me puse muchos corticoides, retuve líquidos y decían que me había puesto otras cosas, pero no es así. Sí, bajé de peso y estoy full deporte”, sentenció al respecto.

El particular pedido de Christian Domínguez a Karla Tarazona

En la mañana del 24 de diciembre, justo antes de la celebración navideña, se llevó a cabo un intenso debate en el magazine matutino, donde participaron Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rocío Miranda. Durante la discusión, se abordó la influencia de los padres en el embarazo de sus parejas.

Fue ahí donde Christian Domínguez argumentó que los padres también ‘dan a luz’, enfatizando su papel en el proceso. Sin embargo, Karla Tarazona no dudó en rechazar esta afirmación de manera contundente, provocando la rápida reacción del cumbiambero.

“Hoy es Navidad, no estoy discutiendo. No discutas. Es más, vamos a tener una mujercita tú y yo”, fue el pedido que lanzó Domínguez. Se sabe que Karla Tarazona solo tiene hijos varones, por lo que atinó a responder con humor. “(Sería) la pareja del ‘Pochito’: la ‘Pochita’”, acotó, haciendo referencia al perro de ambos.