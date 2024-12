La gran final de 'Esto es Guerra' se vivirá el lunes 23 de diciembre, cerrando así 12 años líderes en el formato y en ráting. Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de PRO TV., (empresa responsable también de 'Mande quien Mande' y algunas ficciones emitidas en América Televisión) conversó con La República sobre lo que significan estar más de una década frente a un espacio convertido en éxito, pero que tampoco ha escapó a la polémica y al escrutinio del ojo público.

¿Cómo cierra PRO TV este 2024?

El balance ha sido positivo, estamos muy contentos con los logros de este año. Con respecto a "Esto es guerra", entramos al año 13. Solo en el año 12 ha tenido cifras increíbles, seguimos liderando nuestra franja y justamente los últimos días del año el rating ha subido de forma vertiginosa, así que auguramos una final con un rating muy alto. Y 'Mande quien Mande' también ha sido espectacular durante todo el año. Pía y su equipo se han posicionado en el horario, o sea que vamos a entrar al siguiente año con mucha fuerza.

EEG se ha mantenido líder en su horario y género. ¿A qué cree que pese a los cambios de conductores e integrante sigue teniendo llegada?

Yo podría atribuir eso a que el público de 'Esto es Guerra' constantemente se va renovando, las generaciones que van viniendo van descubriendo el programa de a pocos y se van fidelizando con nosotros. Los cambios han sido importantes. Este último año hemos fraccionado el programa en cuerpo y mente, porque antes de eso, a raíz de la pandemia, nos dedicamos mucho al tema de preguntas y respuestas, dejando la parte de destreza física, pero en este último tramo hemos entendido que la gente quiere volver a la competencia y creo que eso nos ha reforzado bastante el contenido.

¿Te preocupó la salida de Johanna San Miguel?

Más que preocupación nos dio pena, porque realmente ella es sinónimo de 'Esto es Guerra' y es la fundadora. Pero el reemplazo de Katia (Palma) fue realmente importante. Ya sabíamos su trayectoria, hemos trabajado años con ella y bien dirigida ha cautivado un público diferente y nos ha ido bastante bien. Parte de las renovaciones consiste en un cambio de conductores y finalmente seguimos ganando.

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de PRO TV. Foto: archivo LR

El formato nunca ha estado ajeno a la polémica. ¿Harías un mea culpa? ¿qué escena o discurso nunca debió verse o escucharse?

El mea culpa sí se ha dado años atrás, sobre todo en los inicios del programa donde el peso del reality tuvo tanta vigencia donde nosotros los dejamos volar y hubieron ciertos momentos, algunos que eran excesos, pero eso ha sido corregido hace muchos años. En su momento pedimos disculpas. Ahora estamos con bandera blanca hace muchísimos años. Todo el reality de 'Esto es Guerra', hoy en día, está basado exclusivamente en la competencia y no en la vida personal de los integrantes. El reality gira hoy que si el punto fue o no correcto. Hoy día el reality tiene un sentido muy diferente al de hace años y gran parte de ese éxito es haber mantenido este balance positivo. El público de 'Esto es Guerra' es absolutamente familiar y al ser así quiere decir que tenemos una aceptación en todas las edades y que las cosas se están haciendo bien.

A lo largo de estos doce años han tenido competencia, la cual no existe ya. ¿Es bueno 'reinar' solos?

La competencia es absolutamente sana. Cuando años atrás, hacíamos 'Habacilar' con Raúl Romero, teníamos el liderazgo absoluto y un día entró 'El último pasajero' y nos sacó en una del aire. Ese día aprendimos que nunca vamos a subestimar a nadie que se ponga al lado, nunca. Esa lección la tenemos tan aprendida, que hoy nos resulta difícil que alguien se pueda acercar porque nosotros ya conocemos al público peruano. La gran versatilidad de 'Esto es Guerra' permite modificar el contenido, no somos un programa rígido. Si bien nos basamos en las dinámicas de competencia, tenemos una serie de licencias que nos permite movernos cuando vemos a la competencia cerca y eso es algo que hemos aprendido y que manejamos bien. Pero bienvenida la competencia. A nosotros nos motiva la competencia porque después de tantos años al aire nos gusta que se nos enfrente alguien, eso nos vuelve a cargar de adrenalina.

¿Como lidiar, a diario, con más de veinte personas, cada cual muy distinta a la otra?

A veces la gente me pregunta, ¿cuál es mi trabajo?. Le digo: mi trabajo es administrar los egos. El tema acá es que hay que darle a cada uno su espacio e importancia. Yo creo que de tanto hablarles han entendido que no existe un trabajo tan comunitario como la televisión. Todos dependemos de todos. Es un balance increíble. Ya pasaron las épocas en que el líder era uno, el conductor era uno y la gente seguía al conductor. Hoy en día el peso está en el formato y el formato te da la posibilidad de ir cambiando a las personas. Nosotros le hacemos entender a los chicos que son parte de un engranaje, que acá nadie brilla solo.

'Esto es Guerra'. 'Guerreros' y 'Combatientes' llegan a la gran final 2024. Foto: difusión

¿EEG tendrá una serie?

¿EEG podría tener vida en un sitcom o película?

Me encantaría. En algún momento se acercó un productor conocido y nos ha propuesto algo así y me encantaría hacerlo. Lo que pasa que yo no programo América Televisión. Nosotros tenemos nuestra franja de horario siempre con la intención de crecer. Ahora hay una nueva administración, no sé cuál será la nueva direccionalidad del canal en adelante, pero bienvenida cualquier horario que nos den porque nosotros lo vamos a querer hacer y nos encantaría hacer ficción. Hemos hecho durante mucho tiempo ficción y han sido exitosas tanto en comercial como en audiencia. Me parece una magnífica idea porque 'Esto es Guerra' es parte de la televisión peruana y merece una ficción.

¿Habría algún plazo para ello?

El próximo año es el último en América Televisión, aún no hemos renovado ni hablado y como no sabemos dónde estaremos aún, nuestra única meta ahorita es terminar bien el 2025 y más allá de eso no te puedo decir qué es lo que puede pasar.

¿Qué figura no pudiste nunca tener en EEG?

Como el género del reality está enquistado en Latinoamérica,hay competidores de otros países que me encantaría tener. Lo que pasa es que muchos de ellos tienen unas pretensiones económicas altas y tenemos un límite en el mercado peruano. No somos Televisa, pero de a poco iremos trayendo figuras de afuera. Por ejemplo, acabamos de cerrar un contrato con Panamá que volverá a realizar 'Guerreros' después de muchos años, porque hemos estado casi cinco años ahí y ahora han renovado. Y ahí suelen traer figuras. Entonces lo que nos gustaría es tener un mix con competidores de otros países. Así nos viene el nacionalismo y viene Esto es guerra Perú vs. Esto es guerra extranjero, eso es lo que más nos seduce como productores.

Katia Palma y Renzo Shuller, conductores de 'Esto es Guerra' 2024. Foto: difusión

¿Sería factible juntar a los conductores emblemáticos: Mathias Brivio, Johanna San Miguel, Gia Piero Diaz y Renzo Shuller? ¿es posible? ¿manejable?

Sería manejable si estuvieran libres. Han habido algunos intentos de traer a Mathías, pero él ha sentado su vida en Miami. Gian Piero está en otro canal. Johanna acaba de salir y está en temas personales, pero sería espectacular. Yo no descarto nada, todo es posible.

¿Y qué te parece la importancia que está teniendo Nicola Porcella en México?

Me muero del orgullo de saber que a Nicola le va bien, como a muchos otros integrantes de 'Esto es Guerra', porque nosotros somos una cuna de talentos. Mira a Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Nicola Porcella, todos están en diferentes lugares, en posiciones diferentes y nos llena de orgullo. En el caso especial de Nicola, le ha tocado pisar Televisa, que es un monstruo en Latinoamérica y Nicola es una persona que siempre ha tenido mucho carisma. Me siento orgullosa de todo lo que ha logrado. También sé que en Televisa, gracias a sus logros, ha podido madurar y entender lo importante que es ser una figura con conducta intachable y una línea recta para lograr sus metas. Ya maduró también. La relación que tenemos con él es buenísima y también con Televisa. Hemos hablado este año de la posibilidad de regresar con Televisa, así que también es muy probable que en cualquier momento Nicola nos pueda visitar.

Ejecutiva saluda éxito de Nicola en México. Foto: Instagram

¿El 2025 verá la luz ´Princesas´ (también llamada 'Brujas')?

Nosotros terminamos la novela y la entregamos al canal y ellos son los que programan. Yo tenía entendido que está vendido a la plataforma de Televisa, que es ViX, y una de las condiciones de esto es que primero salga allí y en señal abierta después. Me encantaría que lo hicieran porque ya va a tener casi cinco años en el cajón, así que merece salir al aire.

¿Proyectos?

El 2025 es nuestro último año en América TV y estamos enfocándonos en terminar nuestro contrato en las mejores condiciones. Que 'Esto es Guerra' entre al año 13 es un esfuerzo extra y diferente. Se necesita seguir pensando cómo cautivar mejor al público.Y 'Mande quien Mande' está recién empezando su tercer año y les auguro muchos años más.