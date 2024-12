Martha Sofía Rentería Bravo, conocida como ‘Tita’, fue suspendida en vivo durante su participación en el podcast deportivo 'Fútbol en pared'. La sorpresiva decisión fue tomada por la producción de Conseñal TV, luego de que la conductora se presentara como invitada en el programa 'Ni loco ni santo' de Paco Bazán y Erick Delgado. En un emotivo momento, la joven expresó su malestar y rompió en llanto, afirmando que no era justa la forma en que fue tratada.

Conductora de podcast rompe en llanto tras ser suspendida en vivo

El episodio, transmitido en vivo, captó la atención de los seguidores del programa 'Fútbol en pared', que no pudieron evitar notar la incomodidad de Martha Sofía Rentería al enterarse de la suspensión durante la transmisión. En un giro inesperado, la conductora fue retirada del programa en el que se desempeñaba y fue informada por la producción que su salida sería definitiva. La razón de la decisión de Conseñal TV radicaba en su participación en otro programa de radio a la misma hora.

La conductora, visiblemente sorprendida y molesta, reaccionó de manera visceral ante la noticia. "¿Quieren humillarme públicamente?", expresó Rentería, quien no entendía por qué su participación en el programa de Bazán y Delgado, transmitido a la misma hora, había sido la causa de su suspensión. En su defensa, la conductora aclaró que no tenía conocimiento de que su contrato con Conseñal TV le prohibiera aparecer en otros programas, ya que consideraba que su aparición no afectaba su compromiso con 'Fútbol en pared'.

¿Por qué fue suspendida la conductora de ‘Fútbol en pared’?

La controversia comenzó cuando Martha Sofía Rentería, conocida en el medio como ‘Tita’, participó en el programa 'Ni loco ni santo', transmitido por la misma emisora y en el mismo horario que 'Fútbol en pared'. Este hecho, aunque aparentemente inofensivo, desató una serie de tensiones entre la conductora y la producción de Conseñal TV. La decisión de suspender a Rentería fue tajante: “Los directores de Conseñal TV decidieron suspenderla de sus labores definitivamente”, se escuchó en el mismo programa, ante la sorpresa de la conductora.

Rentería, quien llevaba un tiempo trabajando en 'Fútbol en pared', aseguró que no fue informada de manera formal sobre restricciones en su contrato respecto a otras participaciones en medios. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más tenso cuando la producción del programa le solicitó su salida inmediata: "Con todo respeto, te tienes que ir", le dijeron. Fue en ese momento cuando la conductora no pudo contener las lágrimas, visiblemente afectada por lo que consideró una humillación pública.

Sofía Rentería en el programa de Paco Bazán. Foto: composición LR/YouTube/niloconisanto

"Ahora que han tomado esta decisión de suspenderme, quiero agradecer a todos los que siempre vieron el programa", expresó, mientras se mostraba decidida a evaluar su permanencia en el proyecto. En un momento de profunda emoción, Martha Sofía Rentería aseguró que no podría volver a trabajar en un ambiente que la hiciera sentir “humillada”. "No quiero volverme a sentir así porque me hace daño rodearme de gente tóxica y negativa", añadió con voz quebrada.

En su último mensaje a los responsables de Conseñal TV, la conductora advirtió que se asesoraría legalmente ante lo sucedido. "A la próxima, si me quieren decir algo, me lo van a decir con tiempo. No me van a hacer pasar por este tipo de situaciones, no se los voy a permitir", concluyó, dejando entrever que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de tratos.