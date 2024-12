Ganador de US$394 millones en California demanda a la lotería de Mega Millions por cobrar solo la mitad

Faramarz Lahijani, un residente de California, ha iniciado una demanda contra la lotería estatal tras ganar un premio de US$394 millones en Mega Millions. A pesar de haber adquirido dos boletos ganadores, solo logró cobrar la mitad del monto, lo que ha desencadenado una controversia legal.

El sorteo, realizado el 8 de diciembre de 2023, otorgó a cada boleto ganador un premio de 197,5 millones de dólares. Sin embargo, Lahijani sostiene que la pérdida de uno de los boletos no debería invalidar su derecho a reclamar la totalidad del premio. La situación ha puesto de relieve las normativas de la lotería y los plazos para reclamar premios.

Detalles de la Demanda

Lahijani presentó su demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles, justo antes de que venciera el plazo para reclamar el premio, que es de un año desde la fecha del sorteo. En su argumentación, el demandante afirma que el hecho de haber presentado uno de los boletos ganadores le otorga el derecho a reclamar el monto total, a pesar de haber perdido el segundo ticket.

El jugador mencionó que los números ganadores fueron seleccionados por sus hijos, una combinación que ha utilizado durante años. A pesar de la pérdida del segundo boleto, Lahijani sostiene que su condición de ganador legítimo no se ve afectada. La demanda alega un incumplimiento de contrato por parte de la Lotería estatal, lo que ha generado un debate sobre los derechos de los jugadores en situaciones similares.

Mega Millions obtiene un ganador cada fin de semana. Foto: USA News

Normativas de la Lotería en California

Según las regulaciones de la Lotería de California, los ganadores de Mega Millions tienen un año para reclamar sus premios. Si no lo hacen, el dinero no reclamado se redistribuye entre las escuelas y los estados participantes. En este caso, si Lahijani no tiene éxito en su demanda, aproximadamente US$80,5 millones se destinarán a otros estados, mientras que US$13,8 millones irían a programas educativos en California.

Carolyn Becker, portavoz de la Lotería, indicó que aunque es raro, no es inusual que un mismo jugador compre boletos con los mismos números en una sola ubicación. Esto podría deberse a decisiones personales, como duplicar apuestas o acuerdos con terceros. Becker también destacó que en los últimos cinco a diez años, se han dejado de reclamar entre 40 y 50 millones de dólares anualmente.

Consejos para Jugadores de Lotería

Es fundamental que los jugadores mantengan sus boletos en un lugar seguro y firmen el reverso para evitar problemas en caso de ganar. La Lotería no tiene información personal sobre los compradores, lo que hace que la posesión del ticket sea crucial para reclamar cualquier premio. Además, aunque los premios de lotería en California no están sujetos a impuestos estatales, sí están sujetos a retenciones federales, que varían según la situación del ganador.

Las autoridades de Mega Millions recomiendan a los ganadores consultar con un asesor fiscal para planificar adecuadamente sus obligaciones fiscales, ya que los ingresos anuales pueden generar responsabilidades adicionales. La situación de Lahijani pone de manifiesto la importancia de conocer las normativas y plazos relacionados con los premios de lotería.