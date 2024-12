El futbolista Christian Cueva ha sido tema de conversación tanto por su vida personal como por su incursión artística. En esta ocasión, el exseleccionado peruano fue visto en la ceremonia de clausura del colegio de sus hijos. Las imágenes difundidas por 'Amor y fuego' muestran a Cueva grabando desde una distancia considerable, situación que habría sido motivada por las restricciones relacionadas con las acusaciones de agresión física y psicológica impuestas por su exesposa Pamela López.

Este evento ocurre en un contexto de tensiones familiares evidenciadas en los últimos días. Pamela López, madre de los hijos del futbolista, protagonizó recientemente una polémica al reclamar a Cueva durante una llamada telefónica, señalando que no cumple con el pago de una nana y lo acusó de ser “irresponsable” por no dedicar suficiente tiempo a sus pequeños.

Christian Cueva graba desde lejos la clausura escolar de sus hijos

En la ceremonia de clausura, Christian Cueva fue captado grabando con su celular desde una ubicación distante, mientras Pamela López estaba presente en el evento. Esta imagen, que se viralizó rápidamente en redes sociales, desató críticas hacia el futbolista. Algunos usuarios lo acusaron de buscar generar lástima con su actitud, mientras que otros señalaron que, pese a las restricciones, intentó participar en un momento importante para sus hijos.

La situación refleja las complicaciones que enfrenta el jugador para equilibrar su vida familiar tras las acusaciones de su exesposa. Según se reporta, la distancia en la ceremonia obedeció a las limitaciones impuestas para evitar conflictos con López, quien mantiene la custodia de los menores.

¿Cuál fue la opinión de Pamela Franco sobre el rol de padre de Christian Cueva?

En unas recientes declaraciones para 'Magaly TV, la firme', uno de los reporteros insinuó que Christian Cueva habría descuidado a sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. Ante esto, Pamela Franco respondió visiblemente molesta: “Tú no sabes. A veces lo que se ve por fuera no siempre es así. También me han dicho que yo soy una mala mamá y nadie sabe cómo yo soy”. La cantante resaltó que no se deben emitir juicios sin conocer la realidad completa y pidió abordar estos temas con responsabilidad.