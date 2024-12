Janet Barboza acaba de dejar a la gran mayoría en shock con una revelación explosiva en ‘América Hoy’. La conductora adelantó que pronto saldrán a la luz intensos chats entre el empresario Luis Fernando Rodríguez, saliente de Pamela López, y Christian Cueva. En los chats, el 'diablo' habría confrontado al futbolista, pues, según la ‘rulitos’, Cueva sigue llamando con frecuencia a su esposa, a pesar de no estar juntos.

¿Cuándo saldrían a la luz los chats de Luis Fernando y Cueva discutiendo por Pamela?

En la última transmisión de 'América Hoy', se discutió el posible debut de Pamela López como cantante de cumbia, y Janet Barboza no dudó en enviarle un consejo a Luis Fernando Rodríguez: estar atento con los movimientos de Christian Cueva. "(No vaya a ser que Cuevita se vuelva a fijar en su esposa) No lo dudes. 'Diablo', póngase mosca porque Cuevita ya estaría llamando a Pamela López", dijo en un principio.

"Yo creo que van a salir, para el mes de enero, desgraciadamente estaremos de vacaciones, saldrían chats. Chats donde el 'diablo' cuadraría a Christian Cueva porque ya estaría llamando a Pamela López. Esto es más que seguro", indicó la conductora, dejando a sus compañeros consternados por su revelación. "Pamela López es la mamá de sus hijos, es la mujer con la que estuvo casado 11 años. Sin embargo, Christian Cueva admiraba y deseaba a Pamela Franco, quien cantaba cumbia. ¿Ahora quién canta cumbia? Pamela López. Ella tiene todo lo que Christian quiso en una mujer. La va a llamar", aseguró.

¿Pamela López cobró S/ 18.000 por aparecer en videoclip del grupo Candela?

Víctor Yaipén Junior, cantante del grupo Candela, reveló detalles sobre su nuevo videoclip ‘El amor de su vida’, protagonizado por Pamela López. El artista confesó que realizaron una importante inversión para contar con la aún esposa de Christian Cueva, debido al impresionante ascenso en popularidad que ha alcanzado. Según los rumores, la trujillana habría cobrado 18 mil soles por participar en el video musical.

"Lo único que te puedo decir es que por ahí está el pago y vale la pena porque Pamela no es diva, muy profesional y tiene muchas ganas de aprender, trabajar con ella ha sido un placer.”, contó Víctor Yaipén Junior al diario Trome.