Renato Rossini Jr., el controvertido exparticipante de 'Gran Hermano Argentina', ha captado nuevamente la atención mediática tras sus declaraciones en el programa 'LAM'. El joven, quien fue eliminado hace poco del reality show, se ha convertido en tema de conversación recientemente por sus fuertes declaraciones sobre su vida sexual, dando explícitos detalles de sus preferencias en este campo.

Renato Rossini Jr. brinda detalles sobre su vida íntima

Renato Rossini Jr. fue uno de los participantes más polémicos del 'Gran hermano'. Luego de que fuera eliminado del reality con un récord de votos negativos, 92.3% de los votos, el modelo visitó diversos programas de Argentina, uno de ellos siendo LAM. Aquí fue donde vio los detalles más impactantes de su paso por Buenos Aires.

Sin ni un ápice de vergüenza, el influencer reveló que se considera un hombre "muy caliente" y que siempre está pendiente de brindarle una buena experiencia en el plano sexual con sus parejas.

"Soy muy calientes, muy muy caliente", confesó Renato Rossini Jr. provocando las risas de los conductores del programa argentino, que incluso lo apodaron el 'hombre lava'. "Me gusta darle... me gusta ver que la otra persona esté disfrutando, hago los preparativos. Hagamos una analogía, la previa… para mí la previa es importantísima. No puedes ir de frente "tact". No, nada que ver", aseguró.

Según periodistas de espectáculos en Argentina, las acusaciones de "acoso" por parte de sus compañeros, sumadas a las burlas hacia uno de los concursantes con celiaquía, fueron suficientes para que el modelo peruano estableciera un récord histórico, siendo catalogado como el participante "más odiado" en la historia del programa. Pese a esto, Rossini Jr. no descarta volver al programa en un posible repechaje.