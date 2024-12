Renato Rossini Jr. es hijo del actor Renato Rossini y Claudia Carrillo, ya que ellos mantuvieron una relación que duró cuatro años, desde 1996 hasta el año 2000. Según lo que confesó el influencer en una reciente entrevista, en su niñez no vivió con su padre, por lo que su relación con él no fue la mejor durante varios años.

La relación de Renato Rossini Jr. con su padre

Tras ser eliminado del reality ‘Gran hermano’, Renato Rossini Jr. fue invitado al programa LAM, donde reveló varios detalles de su vida privada. El modelo señaló que actualmente la relación con su padre es cordial, aunque no dudó en calificarlo como ‘mujeriego’.

“Mi papá se caga** de la risa de esto. Yo le digo ‘el zorro viejo’, es un galán, es un ‘player’. No puede con su genio, es así. Es mujeriego, y hay que hacerse responsable, hay que hacerse cargo”, señaló el influencer, confesando que desde los 12 años, su imagen paterna fue la nueva pareja que tuvo su madre.

Asimismo, Renato Rossini Jr. ha manifestado que, a pesar de haber tenido una infancia difícil lejos de su padre, actualmente mantienen una relación que califica como ‘de amigos’.

“Es mi papá. (No me crió), pero pasamos algunos meses juntos. Me mudé con él casi un año, pude compartir con él. A ver, no me malinterpreten, pero mi papá, en los momentos que estuvo presente y me sacaba a pasear, me divertía mucho con él. Somos muy parecidos en muchas cosas; lo que se hereda no se hurta, por eso me llevo tan bien con mi papá. Espero llegar a su nivel algún día”, añadió al respecto.

Renato Rossini Jr. se quiebra al hablar de su madre

Por otro lado, Renato Rossini Jr. se quebró al hablar sobre su madre, Claudia Carrillo, asegurando que todo lo que tiene actualmente es gracias a ella.

Renato Rossini Jr. llora al hablar de su madre tras salida de 'Gran Hermano'. Foto: América TV

“Mi mamá es lo más importante del mundo, y si estás viendo esto, mamá, estoy bien. Te amo, yo te prometí que la plata no iba a ser nunca un problema en nuestra vida. Yo te admiro, sé todo lo que hiciste por mí (...) Admiro tu fortaleza y resiliencia, que seas una buena madre, que siempre te mantuviste fuerte en todos los momentos durísimos que tuvimos. Gracias a ti soy todo lo que estás viendo”, mencionó con la voz entrecortada.