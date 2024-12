El modelo peruano Renato Rossini Jr. apareció este lunes 16 de diciembre en el programa 'Gran Hermano' tras ser eliminado del popular reality show argentino con un récord de votaciones negativas. Su salida, marcada por un rechazo histórico del 92%, generó un debate en el panel del programa, donde los conductores señalaron que su actitud habría sido la causa principal de su impopularidad.

Renato Rossini Jr. se defiende tras polémica eliminación de 'Gran hermano'

Durante su aparición, Renato Rossini Jr. fue confrontado por los panelistas del programa, quienes no dudaron en señalar que la imagen de soberbia que proyectó fue clave para su eliminación. Uno de los conductores le expresó directamente: “¿Sabes quién hizo toda esa campaña? Vos”. Otro panelista agregó: “Soberbio, ¿era un personaje?”.

El peruano, visiblemente sorprendido al conocer el porcentaje de rechazo que obtuvo, intentó defenderse explicando su comportamiento dentro de la casa. “Era yo en mi versión protectora. Como buen geminiano que soy, me lo tomé personal, fue un error que cometí. Soy muy protector con los que considero míos. Los valores que traigo de casa no me permiten tolerar las injusticias”, expresó.

Sin embargo, los panelistas insistieron en que esa actitud no fue bien recibida por el público argentino, destacando que adoptar una postura tan desafiante en el reality perjudicó su permanencia.

Además de las críticas por su actitud, Renato Rossini Jr. también enfrentó cuestionamientos sobre una acusación de acoso que surgió durante su participación en 'Gran Hermano'. Algunas compañeras del programa señalaron que el modelo habría tenido comportamientos inapropiados hacia ellas, lo que generó controversia tanto dentro como fuera de la casa.

Al respecto, Renato Rossini Jr. negó rotundamente las acusaciones y aseguró que no tuvo ninguna intención de incomodar a las participantes. “Traté de defenderme porque es una palabra con mucho peso. Inclusive algunos se quedaron fríos y Keyla se quedó fría porque la tuve que desmentir. Le pedí disculpas al novio y le dije que a ella la veía como una hermana. Como decimos en Perú, 'A una mujer ni con el pétalo de una rosa'”, declaró.