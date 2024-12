Este fin de semana, se estrenó el videoclip de la canción ‘El amor de su vida’ de la Orquesta Candela, donde Pamela López fue la protagonista del tema musical. Tras el esperado debut, la expareja de Christian Cueva no dudó en lanzar un comunicado en redes sociales.



Pamela López ha dado un paso significativo en su carrera al participar en un videoclip musical. La expareja de Christian Cueva, que ha cautivado al público con su versatilidad, se mostró entusiasmada por esta nueva experiencia, la cual considera una oportunidad para explorar diferentes facetas de su arte.

Pamela López tras actuación en videoclip



Recientemente, Pamela López utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre su participación en el videoclip de la canción ‘El amor de su vida’, que es interpretada por la popular agrupación Orquesta Candela.



“Miles y miles de gracias a cada uno de los integrantes de la Orquesta Candela por la oportunidad que me dieron sin tener experiencia, pero con mucha predisposición; confiaron en mí. Todo el equipo fue extremadamente profesional y amable conmigo, no tengo palabras, solo decirles gracias a cada uno que fue partícipe de este lindo video. ¡Que Dios los bendiga!”, escribió al inicio de su comunicado que compartió en Instagram.



Asimismo, Pamela López se mostró consciente de las críticas que podrían derivarse de su participación en el videoclip, por lo que afirmó que solo busca el bienestar de sus hijos.



“Ah, y sí, seguro habrá personas que no les parece, me juzguen y critiquen, entre otras cosas, pero bueno, solo decirles que yo jamás imaginé incursionar en este rubro, y hoy toca seguir adelante por mí y mis hijos. Prometo seguir aprendiendo. Gracias a todos los que me apoyan y a los que no también, les doy las gracias”, concluyó tajantemente.

¿Cuánto cobró Pamela López por actuar en el videoclip?



Por otro lado, Víctor Yaipén Junior, quien es el líder de la agrupación musical Orquesta Candela, en una entrevista con el diario Trome, fue consultado si realmente Pamela López cobró 18.000 soles por su participación en el videoclip.

“Lo único que te puedo decir es que por ahí está el pago y vale la pena porque Pamela no es diva, es muy profesional y tiene muchas ganas de aprender; trabajar con ella ha sido un placer”, especificó al respecto.