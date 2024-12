Tras la entrevista de Julián Zucchi en ‘América hoy’, Yiddá Eslava decidió romper el silencio y afirmar que su expareja no ha realizado ningún aporte económico para sus hijos desde el año pasado. La influencer desmintió la versión del argentino.



Yiddá Eslava desmiente a Julián Zucchi



Recientemente, Julián Zucchi ofreció declaraciones en el programa ‘América hoy’, donde presentó los comprobantes de los depósitos efectuados a Yiddá Eslava. Esta acción surge como respuesta a la denuncia de la actriz, quien afirmó no haber recibido ningún pago por parte del argentino en los últimos ocho meses.

“Ella dice que nuestros hijos gastan al mes 20 mil soles por cada uno”, resaltó el argentino. En esa misma línea, Julián Zucchi compartió los vouchers como prueba de los depósitos realizados: “Este es del 31 de diciembre, después 29 de octubre del 2023. Desde que el juez se presentaron las cuentas. Ella me pedía, decía que eran los gastos”.

Julián Zucchi reveló que Yiddá Eslava estableció un monto mensual de S/20.000 para la manutención. Foto: América hoy

Ante estas declaraciones de Julián Zucchi, Yiddá Eslava no dudó en contactarse con la producción de ‘América hoy’ para desmentir a su expareja. Según lo que detalló la influencer, los vouchers corresponden al 2021 y no al año pasado. “Ojo que los vouchers que presenta son del 2021, no me pasó pensión desde febrero a septiembre”, explicó.

Yiddá Eslava y la demanda contra Julián Zucchi



En medio de la controversia provocada en la vía pública, Yiddá Eslava ha optado por hablar y explicar uno de los motivos que la llevaron a interponer una demanda contra Julián Zucchi. La actriz ha señalado que la razón principal detrás de esta acción legal es el incumplimiento de su expareja en el pago de la manutención correspondiente a sus hijos.

“Yo le he puesto una demanda por alimentos porque no me pasaba manutención, por eso tuve que hacer un juicio. Nunca quise hacerlo público porque no me gusta hacer este tipo de escándalos”, reveló la actriz a los medios de comunicación.



Asimismo, Yiddá Eslava abordó la controversia relacionada con la custodia de los niños durante los viajes, afirmando que había alcanzado un entendimiento con Julián Zucchi para que las niñeras acompañaran a sus hijos en esas ocasiones.



“Yo me hago cargo de las nanas y es lo único que le pedí, que las nanas vayan con mis pequeños de viaje. Yo he quedado con él que los niños iban a viajar con las nanas y él estaba de acuerdo. Tengo pruebas. Desde que me separé, yo me hago cargo del pago de las nanas, los viáticos, los pasajes aéreos cuando tienen que salir y las horas extras”, sentenció sobre la polémica situación.