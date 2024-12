Pamela Franco sorprendió a todos con una respuesta franca y divertida sobre su relación con Christian Cueva, tras su reciente debut como cantante. En una entrevista para la Radio Mega Mix, la cantante no dudó en compartir su opinión sobre el nuevo camino musical de su pareja, dejando claro con humor y cariño que su lugar sigue estando en el fútbol. "Vaya a jugar, ¡caracho!", expresó Pamela en tono jocoso, mientras hablaba sobre el impacto que tiene este nuevo proyecto musical.

El debut de Cueva como cantante junto a Franco, con la nueva versión de 'El Cervecero', ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Aunque su incursión en la música ha causado revuelo, la cantante fue tajante al despejar dudas sobre futuros proyectos: descartó de forma rotunda que su actual pareja tenga planes de formar su propia orquesta, reafirmando que su verdadera pasión sigue siendo el fútbol.

En una reciente entrevista para una conocida radio local, Pamela Franco no pudo evitar bromear sobre el futuro de su pareja, Christian Cueva. Tras el debut del futbolista como cantante en el dúo musical junto a ella, con la nueva versión de 'El cervecero', las especulaciones sobre si 'Aladino' seguiría una carrera paralela en la música no tardaron en surgir. En ese sentido, la cantante de cumbia dejó clara su postura con una divertida y directa respuesta, asegurando que su enfoque sigue siendo el fútbol. "El muchacho (Christian Cueva) tiene que jugar, (no va a tener orquesta) que vaya a jugar, ¡caracho!", indicó.

Asimismo, Pamela Franco no dejó de destacar el carisma y la energía única de su pareja, Christian Cueva, tras su debut como cantante en su colaboración musical. En la entrevista, la expareja de Christian Domínguez compartió su experiencia al grabar la nueva versión de 'El Cervecero' junto al futbolista, resaltando el toque especial que el popular 'Cuevita' aportó a la canción.

"El estilo que le dio Cueva, o sea, es inevitable, la gente le responde muy bien. El muchacho no necesita que lo animen, nació animado el muchacho (Christian Cueva), nació animado", resaltó Pamela Franco, quien recientemente fue sorprendida por Cueva con una romántica sorpresa que ambos no dudaron en compartir en sus cuentas de Instagram.