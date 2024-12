En la emisión del 4 de noviembre de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina no escatimó en comentarios hacia Christian Cueva, tras sus recientes declaraciones sobre la infidelidad en su relación con Pamela Franco. El futbolista aseguró que no perdonaría una traición de este tipo, lo que provocó risas e incredulidad en el programa debido a su historial de escándalos personales.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva y Pamela Franco

Magaly Medina cuestionó la lógica detrás de la pregunta que se le hizo a Christian Cueva, destacando su reputación en el ámbito personal. “¿Cómo le van a preguntar eso a Cueva? ¿A uno de los sacavuelteros más conocidos del país? Esa pregunta no tiene sentido”, comentó la conductora al iniciar su crítica.

Además, señaló la ironía en las palabras del futbolista: “La respuesta más justa hubiera sido: ‘Si a mí me perdonaron tantas veces, ¿cómo no voy a perdonar?’ Pero claro, eso no se le puede pedir a un mujeriego borrachoso y machista”.

La conductora no solo criticó las declaraciones de Christian Cueva, sino que también analizó las interacciones entre el jugador y Pamela Franco durante recientes entrevistas en medios de comunicación. Según Magaly Medina, ambos mostraron signos de incomodidad al abordar temas sensibles como la fidelidad.

“Pamela se tocaba el cabello y parecía incómoda. Es como cuando no sabes dónde meter las manos en una sesión de fotos. Algo de vergüenza deben tener, creo yo”, señaló.

Magaly Medina recordó además que la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco inició en medio de controversias. Aludió a los rumores de que Franco habría comenzado su romance con el futbolista mientras este aún estaba casado con Pamela López.

“Ahora nos quieren vender esta historia como si fuera el gran amor de sus vidas, pero no olvidemos los antecedentes. Decir que Pamela es ‘la amante que mejor me cae’ refleja la hipocresía de nuestra sociedad”, añadió con sarcasmo-