Christian Cueva y Pamela Franco siguen acaparando titulares, no solo por su romance, sino también por los planes que tienen para el futuro. En una reciente entrevista, la pareja fue consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia, y ambos mostraron una actitud cautelosa. El futbolista peruano, reconocido por su paso por la selección, dejó claro que este tema es algo que ya han conversado, pero sin apresurarse.

¿Qué dijeron Christian Cueva y Pamela Franco sobre formar una familia juntos?

El intérprete de 'El cervecero' fue claro con su respuesta: "Bueno, yo creo que en una relación, los procesos hay que tomarlos con mucha calma. Ya lo hemos hablado en su momento, pero hay que ir con mucha calma en los procesos", expresó Cueva, dejando abierta la puerta a la posibilidad de tener un hijo en el futuro.

Por su parte, Pamela Franco, quien tiene una hija con su ex pareja Christian Domínguez, ha expresado en varias ocasiones su deseo de darle una compañera a su hija. En una edición pasada de 'El Reventonazo de la Chola', Pamela compartió su anhelo: "Tengo una hijita y me gustaría que esté acompañada, pero nadie sabe lo que puede pasar". Además, en otra entrevista radial, la cumbiambera señaló que "aún no cerraba la fábrica, pero prefería enfocarse en su carrera musical". Aunque la pareja ha mostrado disposición para hablar sobre la idea de agrandar la familia, ambos coinciden en que prefieren seguir el ritmo natural de su relación.

Magaly Medina critica las declaraciones de Christian Cueva

Las declaraciones de Christian Cueva sobre el proceso de tener hijos no pasaron desapercibidas, y Magaly Medina, en su programa 'Magaly TV, la firme', no tardó en opinar al respecto. La conductora, conocida por sus opiniones contundentes, arremetió contra el futbolista y dio su opinión sobre lo que significa la frase "tomarlo con calma". Según Magaly, este tipo de comentarios son una señal de que el futbolista no tiene planes inmediatos de ampliar la familia con Pamela. "Ya les he dicho a las tontas mujeres cuando un hombre contesta que hay que esperar los procesos, te está diciendo que contigo no lo hará", dijo Magaly, dejando claro su descontento con las palabras de Cueva.

Aunque las críticas de la conductora han generado controversia, la pareja parece tomar con calma los comentarios públicos, y hasta ahora han reafirmado su postura de no apresurar los tiempos en su relación.