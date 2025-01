El exprimer ministro Alberto Otárola acudió a la Fiscalía de la Nación para declarar, en calidad de testigo, por el caso Cofre. Como se recuerda, Otárola ejerció como primer ministro durante el gobierno de Dina Boluarte, periodo en el que, presuntamente, la presidenta habría visitado el condominio Mikonos a bordo del vehículo presidencial. Este hecho ocurrió en medio de una alerta de las autoridades por la posible presencia del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en dicho espacio residencial ubicado en Asia.

Respecto a su declaración, Otárola señaló a la prensa que su asistencia respondía a una citación formulada por las autoridades y expresó su deseo de que el caso que involucra a la mandataria sea resuelto con rapidez. "He venido a cumplir mi deber ciudadano en calidad de testigo sobre el caso llamado Cofre. (...) Como todo ciudadano, espero que se llegue a la averiguación de la verdad", manifestó el exprimer ministro al salir del Ministerio Público.

Cuando fue consultado sobre el contenido de su declaración ante las autoridades, el exjefe ministerial indicó que no podía revelar detalles, ya que se trataba de información reservada en el marco de las investigaciones. Asimismo, evitó responder preguntas relacionadas con temas políticos, entre ellas, sobre su presunta relación con Yaziré Pinedo, quien habría sido recomendada por él para trabajos en el Estado. "No puedo detallar por razones de responsabilidad. Todo lo que he declarado está en la fiscalía. Así que me remito a esa carpeta fiscal. (...) Los temas políticos los trataremos en otro momento", afirmó antes de subir a su vehículo y retirarse de las instalaciones.

Caso Cofre: ¿Por qué fue citado Alberto Otárola por la Fiscalía?

La citación a Alberto Otárola fue anunciada por la Fiscalía el pasado 3 de enero. Según el organismo encargado de velar por la legalidad en el país, su testimonio se solicitó debido a su rol como primer ministro, con el objetivo de obtener información relacionada con la presunta ubicación de Vladimir Cerrón en el condominio Mikonos. Este hecho está enmarcado dentro del denominado caso Cofre, que involucra a la presidenta Dina Boluarte y al prófugo líder de Perú Libre.

"Con la finalidad de que declare si, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, tomó conocimiento de información relacionada con la ubicación de Vladimir Roy Cerrón Rojas en el condominio 'Mikonos', ubicado en el distrito de Asia, Cañete-Lima, así como de la realización de un operativo policial con el objetivo de capturarlo el 16 de enero de 2024 en el referido lugar, operativo que se extendió hasta el 24 de abril de 2024", se lee como justificación a su cita en la resolución que publicada por el Ministerio Público.

Dina Boluarte también será citada a declarar

No solo Otárola ha sido llamado a declarar en este caso. La Fiscalía programó la comparecencia de la presidenta Dina Boluarte, principal implicada en el caso Cofre, ante las autoridades judiciales para el próximo 15 de enero a las 9:00 a. m. Además, se informó que este proceso preliminar tendrá una duración de ocho meses debido a su complejidad.

Según el documento oficial, la presidenta deberá presentarse, acompañada de su equipo legal, en las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la avenida Abancay. Como se ha señalado, Boluarte está implicada en este caso, en el cual se le acusa de haber visitado el condominio Mikonos mientras las autoridades investigaban la posible presencia de Vladimir Cerrón en dicha residencia.