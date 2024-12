Christian Cueva y Pamela Franco asistieron un programa radial con la intención de promocionarse como dúo musical. Sin embargo, la entrevista rápidamente tomó un giro inesperado cuando la conductora les preguntó sobre la polémica en torno a la primera comunión de la hija de Cueva. El futbolista no pudo ocultar su incomodidad ante las preguntas sobre sus gastos y prioridades, lo que provocó una respuesta tajante y defensiva.

Durante la entrevista, la conductora le cuestionó a Cueva por no haber asistido a la primera comunión de su hija, prefiriendo celebrar su cumpleaños en Trujillo junto a Pamela Franco, donde gastó más de S/12.000 en ropa de marca, según 'América hoy'. Pamela López, la madre de su hija, había declarado anteriormente que ella cubrió todos los gastos de la comunión y que Cueva solo aportó lo necesario para sus hijos, rechazando su solicitud de 5 mil soles. Este tema fue el centro de la conversación, generando tensión en el estudio.

Christian Cueva responde con incomodidad sobre la primera comunión de su hija

Al ser interrogado sobre las críticas por ser "mezquino" con la comunión de su hija mientras gastaba grandes sumas en su fiesta de cumpleaños, Christian Cueva interrumpió a la presentadora antes de que pudiera terminar su pregunta. Con un tono de voz claramente molesto, Cueva expresó: "A ver, eso es lo que se dice, te voy a decir algo y se lo he dicho a muchos colegas tuyos. Nunca he hablado en cámaras y nunca lo hablaré. Dejo que opinen, pero yo cumplo con lo que tengo que cumplir, no tengo que cumplir, es mi obligación, yo internamente lo manejo."

Mientras Christian Cueva respondía con evidente molestia, Pamela Franco mantuvo una postura más calmada y neutral. A pesar de la tensión palpable, trató de moderar la situación y evitar mayores confrontaciones. No obstante, la incomodidad de Cueva y la naturaleza del interrogatorio sobre sus decisiones financieras y personales eclipsaron el propósito original de su aparición en el programa.