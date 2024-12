Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a dejar claro que su relación sigue en su mejor momento, al aparecer juntos en una entrevista radial donde compartieron detalles de su vida amorosa. La cantante de cumbia y el futbolista sorprendieron a todos al unirse para cantar algunas canciones, mostrando la complicidad que existe entre ellos.

Sin embargo, a su salida de la emisora, Pamela no pudo evitar la presión de los periodistas, quienes le preguntaron sobre la ausencia de Cueva en la primera comunión de su hija. Cabe recordar que ese mismo día coincidió con el cumpleaños del futbolista, quien optó por celebrarlo junto a la cantante en lugar de asistir al evento familiar.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre la ausencia de Christian Cueva en la primera comunión de su hija?

Al ser cuestionada sobre la ausencia de Christian Cueva en la primera comunión de su hija, Pamela Franco respondió de manera cortante. “Yo no voy a hablar un tema que no me compete a mí… al final la vida privada y la verdad de cada uno solamente queda detrás de...”, dijo de manera seria la cantante de cumbia de 37 años.

Por otra parte, durante la entrevista que brindaron en la emisora, Cueva y Pamela hablaron sobre los valores que fortalecen su relación, destacando la confianza y la comunicación como claves para su éxito. Ambos coincidieron en que, aunque trabajan por mantener un vínculo sólido, hay límites que no estarían dispuestos a cruzar, como la infidelidad, la cual consideran un punto irreconciliable y no perdonarían bajo ninguna circunstancia. “No, pero siento que son cosas que se hablan muy internamente, si es que pasa algo en la vida”, sostuvieron.

Christian Cueva celebró su cumpleaños con Pamela Franco. Foto: Instagram.

Pamela Franco se sometió a un rejuvenecimiento en su zona íntima

Pamela Franco decidió dar un paso más en su cuidado personal y sometió su zona íntima a dos tratamientos de vanguardia: el She Lase y el RejuvChip. La doctora Dora Correa Navarro, responsable del procedimiento, compartió algunos videos del proceso, mostrando cómo estos tratamientos no solo buscan rejuvenecer, sino también mejorar su bienestar general, según explicó la misma cantante

"Bueno, parece que volví a nacer. La verdad que la energía se siente a mil, yo que la necesito la verdad por el tipo de trabajo y rutinas que tengo día a día y estoy súper contenta con los resultados, así que recomiendo a todas las chicas que se acerquen aquí y la verdad, los tratamientos están súper buenos", reveló la intérprete de ‘diles’.