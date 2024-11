Susy Díaz no irá a concurso de belleza donde participa su hija Florcita: "Si me pagan, voy"

Susy Díaz fue la más reciente invitada al programa 'América hoy', donde dio detalles de sus futuros proyectos. No obstante, los presentadores del matinal de canal 4 quedaron en shock luego de que la actriz cómica se mostrara muy molesta e incómoda con la participación de su hija Flor Polo Díaz en el certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú, pese al notable entusiasmo de la hija del desaparecido Augusto Polo Campos.

Susy Diaz minimiza concurso de belleza de Florcita Polo y afirma que no irá a apoyarla

En la última edición de 'América hoy', Susy Díaz se pronunció sobre el Miss Mundo Latina Perú, concurso donde su hija Florcita Polo luchará por llevarse la corona. No obstante, la excongresista no está emocionada por el certamen, que se celebrará el 7 de diciembre, y reveló que le recomendó a Flor que no fuera parte del espectáculo, pero ella se habría negado a escucharla.

"A los hijos hay que dejarlos que se caigan y aprendan a levantarse solos. Nunca le hacen caso a la mamá", declaró Susy Díaz.

Pero la cosa no quedó ahí, ante la insistencia de las presentadoras de 'América hoy', Susy Díaz señaló que no irá al certamen Miss Mundo Latina Perú debido a compromisos que ya tiene pactados para ese día. Estas declaraciones impactaron a Brunella Horna y Ethel Pozo, que no esperaban que la actriz cómica no fuera a darle su apoyo a Florcita.

"El 7 de diciembre tengo que ir a una premiación de 'El chico de las noticias' que me va a dar por mi canción 'Vive la vida'... (¿Y quién va a ir a apoyar a Florcita, entonces?) Si me pagan, voy", dijo la excongresista mostrándose incómoda ante los cuestionamientos de las presentadoras.