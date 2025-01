Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, anunció y aseguró su presencia para la toma de mando en Venezuela este 10 de enero, alegando que será él quien reciba la banda presidencial para el periodo 2025-2031. Ante esto, miles de venezolanos se cuestionan lo que ocurrirá en esta fecha y quién será el nuevo residente del Palacio de Miraflores.

El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Froilán Barrios y la periodista María José Vargas nos comparten algunos pronósticos sobre lo que ocurriría en la toma de mando y por qué el caso de González Urrutia no es una remembranza del fracaso que Juan Guaidó en su lucha para derrocar al chavismo.

Froilán Barrios: "Edmundo González no es Guaidó"

—Es un triunfo inobjetable. El régimen venezolano quiere armarse de toda una serie de piruetas y una feroz represión para evitar que se concrete lo que es la decisión del pueblo para el 10 de enero. ¿Qué sucede con esto? Edmundo González no es Guaidó, quien también fue reconocido por la comunidad internacional, pero fue la decisión de una asamblea nacional, de una mayoría de diputados. Esta vez fue pueblo. Esta vez fueron más de 7.300.000 votos. Esto va a determinar que el 10 de enero sea una fecha clave, donde habrá un antes y un después. Ahora bien, ¿reconocerá esto el Gobierno? Evidentemente, va a decir que no. Pero ya cuando digo que es una fecha que marca es porque no tiene retorno. O sea, a partir de ahí, el Gobierno comienza a contar su punto de no retorno. ¿Por qué? Porque primero va a certificar su asalto al poder. Es decir, si en enero él no le entrega la Presidencia a Edmundo González, oficialmente está dando un golpe de Estado. Esa es la realidad de lo que va a pasar ese día.

María José Vargas: "El chavismo es una organización criminal"

—Expectativa. Hay mucha expectativa por el 10 de enero. Si es que se da el escenario de que de verdad se concrete la usurpación y se concrete esto de Nicolás Maduro como presidente, con la banda presidencial. Supongo que va a haber factores de la oposición y la sociedad civil que se van a ir a las calles en rechazo a esto. Yo no lo descarto. No descarto tampoco otros pronunciamientos internacionales sobre lo que ocurre [...] En Venezuela votaron masivamente, la gente se expresó en las urnas. Hay miles de videos en redes sociales donde se ve el conteo de entre los miembros de mesa donde ganó Edmundo González. Hay videos que dicen que ganó y que se pone a hacer la comparativa con las actas que están publicadas en la web. Y coincide. Entonces, hay muchas pruebas de que eso sucedió y que pasó, y la gente lo habla, lo conversa en este a puertas adentro. Quizás no lo vocifera, porque el Gobierno se ha encargado de callar voces. El gobierno se ha encargado de que la gente tenga miedo a expresarse. El chavismo ya no es un movimiento político o lo dejó de ser desde hace muchísimos años. El chavismo es una organización criminal y yo lo digo sin pelos en la lengua, porque es lo que han demostrado. Es lo que es por todos los delitos que han cometido durante estos años y siguen haciendo. Venezuela está secuestrada por una banda de delincuentes [...] Y, es muy probable, escuchando las amenazas que vienen de parte del Gobierno nacional, que lo metan preso (cuando llegue a Venezuela).