Durante la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, Magaly Medina recibió en su set a su abogado Benji Espinoza para hablar sobre la carta notarial que le envió Yahaira Plasencia. Sin embargo, aprovechó unos minutos para hablar indirectamente sobre la respuesta de Rodrigo González, después de que le enviara una carta notarial por vincularla a ‘Chibolín’.

¿Qué dijo Magaly Medina exactamente?



Al inicio, Magaly Medina señaló que es consciente de que, desde que se volvió figura pública, desarrolló un alto nivel de tolerancia ante las constantes críticas que le hacían.



“Yo la critico (a Yahaira Plasencia), como critico a cualquiera, como soy objeto de crítica también de parte de otras cosas. En toda mi vida no he demandado a nadie, creo que tengo que tener un alto nivel de tolerancia porque yo elegí ser una mujer que está frente a una cámara de TV y que quiere ganarse el favor de una audiencia. Tengo que aguantar como las machas”, expresó la ‘Urraca’ en su programa.

No obstante, Magaly Medina aclaró que nunca dejará que hablen mal de ella sin pruebas, en clara referencia al presentador Rodrigo González.



“Lo que sí no aguanto es cuando ya mando cartas notariales y seguiremos otros procesos más... es cuando a mí, sin pruebas, me llaman corrupta. Eso no lo voy a tolerar de nadie; por lo demás, pueden decirme lo que sea. Todos los días en mis redes sociales dicen que me visto como bataclana; yo me miro al espejo y me veo elegantísima”, añadió.

Benji Espinoza habría confirmado que se trataba de ‘Peluchín’



Fue ahí donde el abogado de Magaly Medina, Benji Espinoza, habría dejado entrever que la periodista sí se refería a Rodrigo González con sus declaraciones.



“Es una persona que cree que las insinuaciones no hacen daño al honor y parece que su abogado, que ha sido tu abogado, no le ha enseñado el acuerdo plenario 3-2006, donde la Corte Suprema dice que con insinuaciones se puede afectar el honor, pero ya tenemos otro programa para hablar de eso”, expresó el especialista claramente.

Cabe señalar que Magaly Medina señaló que lo que dicen de ella no son simples insinuaciones. “No solo son insinuaciones; si fueran insinuaciones, no me molesto, pero las afirmaciones, esas son las que sí”, finalizó la ‘Urraca’.