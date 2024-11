Si The Strongest le gana a Always Ready, podría quedar a 6 puntos del líder de la tabla de posiciones. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

The Strongest vs Always Ready EN VIVO juegan este miércoles 27 de noviembre, desde las 7.00 p. m. (hora boliviana), por partido pendiente en la fecha 23 del Torneo Clausura 2024 de la Liga Tecno de Bolivia. El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz, con transmisión a cargo del canal Tigo Sports 2. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿A qué hora juega The Strongest vs Always Ready?

El juego The Strongest vs Always Ready se disputará a partir de las 7.00 p. m. en Bolivia. Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España:12.00 a. m. (jueves 28).

¿Qué canal transmite The Strongest vs Always Ready?

En territorio boliviano, la transmisión del duelo The Strongest vs Always Ready irá a través de Tigo Sports 2, canal 701 HD en el servicio de TV por cable Tigo.

The Strongest vs Always Ready: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el The Strongest vs Always Ready. El equipo gualdinegro se perfila como favorito.

Betsson: gana Strongest (1,71), empate (3,65), gana Always (4,50)

Bet365: gana Strongest (1,68), empate (3,70), gana Always (4,75)

Betano: gana Strongest (1,72), empate (3,55), gana Always (4,50)

1XBet: gana Strongest (1,69), empate (3,85), gana Always (4,36)

Doradobet: gana Strongest (1,71), empate (3,75), gana Always (4,50).

Entradas para The Strongest vs Always Ready

Las entradas para asistir al The Strongest vs Always Ready están en preventa hasta este martes 26 de noviembre. El único punto de venta físico autorizado se ubica en la sede Calle Colón, esquina Comercio, hasta las 7.00 p. m. (hora local).

Precios de las entradas para el partido ante Always Ready. Foto: Club The Strongest

The Strongest vs Always Ready: previa

The Strongest se juega sus últimas chances para dar pelea por el título de campeón en la Primera División de Bolivia. El conjunto gualdinegro recibe al Always Ready con la obligación de ganar para no despegarse de la parte alta en la tabla de posiciones, que domina Bolívar con una ventaja de 9 puntos sobre su clásico rival.

En la fecha anterior, el Tigre decepcionó al caer por la mínima contra Aurora, derrota que podría terminar costándole muy caro cuando quedan solo 7 jornadas más en disputa por este Torneo Clausura (aunque el elenco capitalino diputará ocho cotejos por tener uno pendiente). Gabriel Sotomayor, expulsado en la jornada previa, será baja para el choque ante el Millonario.

¿Cómo ver The Strongest vs Always Ready ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro The Strongest vs Always Ready por internet, descarga la aplicación Tigo Sports App, en la cual podrás seguir este y otros partidos del fútbol boliviano completamente gratis con tu número de cliente (solo en territorio altiplánico).