La ausencia de Christian Cueva en la primera comunión de su hija causó revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. La pequeña, hija de la trujillana Pamela López y el futbolista peruano, celebró este importante sacramento sin la presencia de su padre, quien se encontraba de viaje con su pareja, Pamela Franco, para festejar su cumpleaños. En medio de la controversia, López utilizó el programa 'Amor y fuego' para enviar un mensaje claro sobre el evento y la importancia de las personas presentes.

Pamela, quien ha sido la encargada de organizar todo lo relacionado con la ceremonia, expresó que estaba muy feliz de haber vivido ese momento tan especial con su hija, destacando la importancia de la familia y las personas que realmente están comprometidas con su bienestar. "Estuvieron los que merecen estar", dijo, dejando entrever que la ausencia de Cueva no fue un tema que le restara importancia al día.

Pamela López habla tras ausencia de Christian Cueva de la comunión de su hija

El hecho de que Christian Cueva decidiera no asistir a la primera comunión de su hija fue un tema que no pasó desapercibido, sobre todo porque se trató de un evento muy esperado para la familia. En su intervención, Pamela López detalló cómo fue ella quien se encargó de todos los preparativos de la ceremonia, un evento que, además de ser una celebración religiosa, también simbolizaba la reafirmación de los valores espirituales que ha transmitido a su hija.

"Mis hijos son lo primero, siempre han sido lo primero. Yo creo que por encima de ellos solo Dios", expresó la madre de familia, dejando claro que su prioridad siempre serán sus pequeños. En ese sentido, Pamela López subrayó que este tipo de celebraciones son momentos de preparación espiritual para su hija, y por ello, los asistentes a la ceremonia fueron personas cercanas que siempre han estado presentes en su vida.

A pesar de que Christian Cueva sabía con anticipación de la primera comunión, su ausencia en el evento generó diversas reacciones entre los seguidores de la familia. Sin embargo, Pamela no dudó en enfatizar que la vida de sus hijos no depende de la presencia de una sola persona, sino de un entorno amoroso y comprometido. "Esto no es de ahora, viene de una preparación de bastante tiempo atrás", agregó, insinuando que su hija siempre ha tenido el respaldo de aquellos que realmente importan en su vida.