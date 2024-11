El conflicto entre Deyvis Orosco y su primo Bill Orosco ha generado una ola de reacciones en el mundo de la cumbia. La controversia estalló cuando Deyvis, conocido como el ‘Bomboncito de la cumbia’, tomó medidas legales para restringir a su primo el uso del apellido Orosco en su carrera musical. Esto desató críticas entre figuras públicas, incluyendo a Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

Durante su participación en el programa televisivo 'Préndete', Domínguez calificó la actitud de Deyvis como un "tema de ego" y destacó que, lejos de perjudicarlo, estas acciones han impulsado la popularidad de Bill Orosco, un joven de 23 años que busca consolidarse en el ámbito musical.

Christian Domínguez arremete contra Deyvis Orosco

En su intervención, Christian Domínguez expresó su total desacuerdo con las medidas legales que Deyvis Orosco tomó contra su primo, señalando que estas restricciones, como cartas notariales y prohibiciones relacionadas con el legado de Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar, son lamentables. “Es triste, es un tema de ego. Él (Bill Orosco) es un buen muchacho con todas las ganas de salir adelante”, comentó el cantante sobre Bill.

El líder de la Gran Orquesta también cuestionó por qué Deyvis no brinda su apoyo a su primo, considerando el lazo familiar que los une. “Yo, como primo hermano, le daría la mano, le daría un abrazo y hasta cantaría junto a él. Es parte de la familia, no hay por qué negarle eso”, expresó la expareja de Karla Tarazona con firmeza, subrayando que la música debe unir, no dividir.

Además, Domínguez aseguró que la mayoría del público respalda a Bill Orosco en este enfrentamiento. “Al intentar apagar su carrera con prohibiciones, lo único que han logrado es hacer más visible el tema. Ahora todos hablan de él, todos saben que hay una disputa por el apellido”, comentó el intérprete.