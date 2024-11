La conductora Karla Tarazona sorprendió a los televidentes de ‘Préndete’ EN VIVO al confesar que la madre de Christian Domínguez la contactó por redes sociales para expresarle su incomodidad por las bromas que, de forma jocosa, realiza sobre su hijo en el programa.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el propio cantante interviniera y revelara algunos detalles inéditos de aquella conversación, agregando un giro inesperado a esta situación que se dio en el más reciente programa de Panamericana.

Madre de Christian Domínguez defendió a su hijo de Karla Tarazona

Karla Tarazona reveló EN VIVO que ha decidido dar un paso atrás y evitar más comentarios contra Christian Domínguez, todo a raíz de un mensaje por WhatsApp que recibió de la madre del cantante de cumbia. Según la conductora, el audio contenía un reclamo directo. “Su mamá me envió un audio quejándose del porqué yo ataco a su bebé. Me puso: ’Señora Tarazona, puede dejar de atacar a mi bebé”, relató con sorpresa en ‘Préndete’

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí. Domínguez respondió rápidamente y contó que las palabras de Tarazona fueron sacadas de contexto. Según él, su madre no habría usado un tono tan formal como “señora”, sino algo mucho más cercano y cariñoso. En el pasado, la conductora afirmó que la madre del cumbiambero lo consentía en exceso. “(La mamá de Christian) Le preparaba el jugo y le llevaba con cañita, le decía toma. Te atendía, te engreía, yo me imagino que buscaba alguien así, que te cambié el pañal (risas) lo que sí no pregunté es que si te bañaba también”, compartió.

Karla Tarazona y sus comentarios sobre Christian Domínguez

Recientemente, el portal Instarándula compartió imágenes de Karla Tarazona durante un evento que animó en Moquegua, donde también se presentó Christian Domínguez con su orquesta. Frente al público, la conductora no dudó en molestarlo tras asegurar que su nariz seguiría creciendo si continuaba diciendo mentiras.

“Todos queremos escucharte, ya nos cansamos de que nos mientas, te va a crecer tu nariz por mentiroso (...) Ya me cansé de tus explicaciones, ya me las conozco todas”, expresó la conductora y exnovia de Domínguez. Poco después, el cantante empezó a interpretar la canción ‘Pedazo de Luna’, por lo que Karla Tarazona volvió a hacer un comentario sobre el cantante. “Me fui lejos (cariñito mío), ahora dices eso”, expresó entre risas.