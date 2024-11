The Strongest vs Jorge Wilstermann EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la liga boliviana?

The Strongest vs Jorge Wilstermann se disputará a partir de las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

The Stongest vs Jorge Wilstermann se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 21 de noviembre por la liga boliviana. El partido, válido por la fecha 17 del torneo altiplánico, se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora boliviana). La transmisión de este importante compromiso estará disponible por Tigo Sports. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

El conjunto atigrado es segundo en la tabla de posiciones con 36 puntos, por lo que una victoria ante su rival de turno lo hará acercarse al primer lugar: Bolívar. Por su parte, Jorge Wilstermann no ha tenido un buen torneo y se ubica en la séptima posición del campeonato con 31 unidades.

The Strongest vs Jorge Wilstermann: ficha del partido

Partido The Strongest vs Jorge Wilstermann ¿Cuándo? Jueves 21 de noviembre 2024 ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora boliviana) ¿En qué canal? Tigo Sports ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz

¿A qué hora juegan The Strongest vs Jorge Wilstermann?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre The Strongest vs Jorge Wilstermann por la fecha 17 de la Primera División de Bolivia se disputará a partir de las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs Jorge Wilstermann?

La transmisión del The Strongest vs Jorge Wilstermann por la fecha 17 de la Primera División de Bolivia estará a cargo de Tigo Sports. Este medio está encargado de llevar todos los partidos del campeonato altiplánico.

¿Cómo ver The Strongest vs Jorge Wilstermann online y gratis?

Si deseas ver The Strongest vs Jorge Wilstermann ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde jugarán The Strongest vs Jorge Wilstermann?

The Strongest vs Jorge Wilstermann se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 41.000 espectadores.