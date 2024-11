La reciente aparición de un tatuaje en la pierna de Karla Tarazona ha generado una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo. Muchos pensaron que la dedicatoria romántica estaba vinculada a su expareja, Christian Domínguez, especialmente tras el escándalo que rodea a Pamela Franco, quien se negó a eliminar la 'C' que se tatuó en honor al cantante. Sin embargo, la conductora de 'Préndete' ha decidido aclarar la situación y revelar la verdadera historia detrás de su tatuaje.

En una reciente entrevista, Tarazona explicó que su tatuaje no tiene nada que ver con Domínguez, sino que representa un deseo profundo y personal. “Siempre quise tener una niña”, confesó, dejando claro que la dedicatoria es un homenaje a su anhelo de maternidad. Esta revelación ha sorprendido a muchos, quienes no esperaban que la locutora compartiera un significado tan íntimo y emocional.

Karla Tarazona y el emotivo significado de su tatuaje

El tatuaje de Karla Tarazona, que ha sido objeto de atención mediática, simboliza su deseo de ser madre. La locutora ha manifestado en varias ocasiones su anhelo de tener una hija, y este gesto es una forma de materializar ese sueño. “Es un recordatorio de lo que siempre he querido”, afirmó, enfatizando que su decisión de tatuarse está ligada a su historia personal y no a su relación con Domínguez, como lo dejó entrever 'Amor y fuego'.

"El tatuaje lo tengo casi un año. Al lado izquierdo hay un Saturno (...) los que han escuchado la canción 'Saturno' tiene un significado especial de cosas, personas, situaciones, que uno siempre quiso y nunca pasaron y quedaron ahí. Yo siempre he mencionado que mi sueño ha sido tener una hija, en un momento hice un tratamiento para concebir a una niña y no se pudo. Entonces es un sueño que siempre he tenido pero que nunca se ha realizado", dijo Tarazona.

"Ese tatuaje significa eso, pasé un proceso muy complicado de tener una niña, no se imaginan la parte emocional, lo que uno puede sentir al tener que llevar este tratamiento (...) Eso representa el Saturno", agregó la expareja de Christian Domínguez.