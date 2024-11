Pamela López sigue enfrentada a Christian Cueva. En la edición del martes 12 de noviembre del programa 'Magaly TV, la firme', se evidenció un chat entre la influencer y su madre, en el cual, su progenitora pedía al futbolista peruano pagar una fuerte deuda que mantiene desde hace varios meses. Ahora, en 'América hoy', se expusieron nuevas conversaciones, esta vez, entre la mamá de López y 'Aladino', en el cual, le reclama directamente por el dinero adeudado.

Pese a que Cueva reconoce la deuda, el seleccionado nacional le hace falsas promesas de pago a la mamá de su aún esposa. "Ahora busco la manera de hacerle llegar", contestó el mediocampista de Cienciano el pasado 5 de julio. Sin embargo, hasta la fecha, según lo expresado por López, no le ha pagado nada a su madre.

Madre de Pamela López le exige a Christian Cueva el pago de la deuda

En el programa 'América hoy' se mostraron nuevas conversaciones que exponen la fuerte deuda que Christian Cueva tiene con la madre de Pamela López. Según reveló Janet Barboza, estos chats fueron publicados en la cuenta de Instagram de la tiktoker, pero fueron borrados al poco tiempo. El 3 de febrero de este año, el futbolista peruano promete llamar a su aún suegra y al día siguiente, se compromete a pagarle la fuerte suma de dinero.

"Señora Betty, buenas noches. No se preocupe, yo voy a ver en estos días, por favor le pido", se puede leer en el chat. A inicios de julio, la madre de Pamela López se pone en contacto, nuevamente, con Christian Cueva para exigirle el pago de la deuda. "Buenas tardes, Christian. Mi llamada es para hacerte recordar el dinero que te presté hace 7 meses y estoy necesitando urgente por motivos de salud e inversión. Por favor, deseo saber cuándo me lo devolverás, teniendo en cuenta el tiempo perdido de varios meses. Espero tu respuesta, ya si no deseas contestar, gracias", fue el pedido de la madre de López.

Pese a que, al día siguiente, una vez más, se comprometió a pagar la deuda, Cueva no habría cumplido con ello, ya que la señora Betty le vuelve a reclamar por la deuda que mantiene y le pide el dinero por complicaciones en su salud. "Estoy pasando por problemas de salud muy fuertes, espero tu comprensión".

A las pocas horas, Christian le asegura a la mamá de Pamela López que "ya me está entrando el dinero". "Eso espero", respondió Betty, sin embargo, según lo revelado por la tiktoker en su cuenta de Instagram, hasta ahora no habría cumplido con el pago.