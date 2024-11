Mamá de Pamela López y su clamor a Christian Cueva por fuerte deuda: “Es indiferente a pagarme”

La situación financiera de Christian Cueva ha tomado un giro inesperado tras la revelación de una deuda que mantiene con la madre de su expareja, Pamela López. A través de sus redes sociales, López expuso un mensaje que evidencia la falta de pago del futbolista, quien no ha respondido a las solicitudes de su madre.

En un mensaje conmovedor, la madre de Pamela López solicitó a Cueva que le cancele el dinero que le prestó hace más de un año, una suma que es crucial para su salud. La esposa del futbolista no solo se ha centrado en la deuda con su madre, sino que también ha denunciado la falta de pensión alimenticia que Cueva debe a sus hijos.

Mamá de Pamela López habla sobre la deuda de Christian Cueva

Pamela López decidió hacer pública la conversación que tuvo con su madre, donde esta última expresa su frustración por la falta de respuesta de Cueva. “No me paga, la última vez le mandé un mensaje hablado fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada. Es indiferente a pagarme, yo necesito para mi dentadura y otros exámenes”, se lee en el mensaje compartido por López.

Pamela López pide piedad a Christian Cueva

La situación se complica aún más cuando Pamela López menciona que Cueva no solo ha fallado en sus obligaciones económicas con su madre, sino que también ha dejado de pasar la pensión alimenticia para sus tres hijos. “Hasta el momento no solo NO me pasa ninguna pensión alimenticia de mis 3 menores hijos, sino que lo que me preocupa e indigna más es lo que ya expuse anteriormente”, escribió López en su publicación.

La esposa del futbolista hizo un llamado a la compasión, pidiendo a Cueva que cumpla con sus responsabilidades. “Por favor, tenga piedad de mi noble madre quien en reiteradas veces le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos de dinero en determinadas situaciones”, agregó, enfatizando la necesidad urgente de su madre por el dinero.

La situación se ha vuelto aún más tensa, ya que se ha informado que Cueva no responde las llamadas de la madre de Pamela, después de haberle dado una “fecha falsa” para el pago de la deuda. “Le debe hace casi un año y hasta el momento no solo no le paga, sino que al principio le mentía con fechas falsas”, denunció López, quien se siente frustrada por la falta de acción del futbolista. “¡POR FAVOR PAGAAA LO QUE LE DEBES A MI MADRE QUIEN NO TIENE CULPA DE TUS MALAS DECISIONES!”, finalizó López.