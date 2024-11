Carlos Zambrano, defensor central de la selección peruana y jugador actual de Alianza Lima, admitió públicamente haber cometido errores en su matrimonio. Apodado 'El Kaiser' por su estilo de juego y liderazgo en el campo, sorprendió al referirse a los desafíos en su relación con su esposa, Marcia Succar, durante recientes declaraciones a medios de espectáculos. Esto ocurre tras haber sido captado en un conocido ampay mientras disfrutaba de una exclusiva fiesta en un yate de lujo, rodeado de amigos y varias mujeres.

Magaly Medina critica duramente a Carlos Zambrano tras aceptar infidelidades a su esposa

Ante esto, Magaly Medina no dudó en pronunciarse y arremeter contra Carlos Zambrano, afirmando que no entiende por qué los futbolistas "tienen a minimizar" las infidelidades, denominándolas errores.

"Carlos Zambrano tuvo unas declaraciones bastante similares a las que hacen otros jugadores de fútbol cuando hablan de sus infidelidades. Él dice que "tuvo uno que otro error", frente a la cara pelada de su esposa, porque su esposa estaba a su lado cuando le hacen la entrevista", dijo en un inicio la 'Urraca'.

"Él dice: "gracias a ella seguimos juntos", y sí, creo que no solo él ni varios jugadores de fútbol deberían agradecerles a sus mujeres", agregó Magaly Medina. "Le inculcaron mantener a la familia unida. Claro, hay que sacar los pies de plato, hay que faltarle el respeto a la mujer, pero hay que mantener a la familia unida... ¿Y por qué no dicen la verdad? ¿Equivocado? Eso no es solo una equivocación, no es un error, es algo muy grave en una pareja. No sé como minimizan eso", afirmó la presentadora de ATV que se mostró en contra de la actitud de Carlos Zambrano.