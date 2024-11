La trama de ‘Pituca sin lucas’ ha dado un giro inesperado. Tras haber experimentado la pobreza, la familia Rizo-Patrón ha recuperado su estatus. Mientras Techi (Emilio Drago) siente nostalgia por el vecindario donde conoció a los Gallardo, La Cocó (Martha Figueroa) disfruta nuevamente de la compañía de sus amigas adineradas y, aparentemente, se avergüenza de los amigos que la apoyaron durante su difícil situación económica.



¿Qué le pasó a Don Bernardo de ‘Pituca sin lucas’?



Don Bernardo (Roberto Moll) enfrenta un difícil momento emocional tras el desaire que sufrió al visitar a La Cocó en su hogar en Casuarinas. Tras querer sorprenderla con un ramo de flores, la mamá de Techi lo menospreció y le dijo a sus amigas que era su jardinero. Ante esa situación, buscó consuelo en el alcohol



El episodio 132 de 'Pituca sin lucas' muestra cómo el personaje, conocido por su carácter fuerte y decidido, se encuentra vulnerable ante el rechazo. En tanto, su nieta Margarita (Fernanda Llanos) le pregunta qué le pasó. Aunque en un inicio no quiso revelar la situación, Don Bernardo termina contándole la verdad, mientras se quiebra.

“Mi querido @robertomolloficial, qué gran actor eres. Me conmovió mucho esta escena. Esta vez sí te pasaste, Cocó. ¡No se pierdan los capítulos que vienen! ¿Qué pasará?”, comentó la actriz Martha Figueroa en el Instagram de Latina, donde se compartió la desgarradora escena.



Como era de esperar, los fans de la telenovela no tardaron en reaccionar. “Lloré con Don Bernardo”, “La actriz que interpreta a Margarita me representa, gran escena”, “Qué decepción, Cocó. Margarita ahora si te apoyo en que la busques y le digas sus verdades”, “Con mi abuelito, no”, “El mejor actor, pues” y “Duele, lastima, quema. Bernardo, no la perdones”; comentaron los usuarios.

Roberto Moll fue elogiado por su reciente escena en 'Pituca sin lucas'. Foto: Instagram

En ‘Pituca sin lucas’, Roberto Moll interpreta a Don Bernardo, un panadero del barrio donde transcurre la historia. Sin embargo, el actor bromeó sobre la ocupación de su personaje: “Hago de panadero, pero el médico me prohibió los carbohidratos. Solo veo pasar los panes”, comentó entre risas.



Roberto Moll habló de la química con Martha Figueroa



El primer actor Roberto Moll visitó RPP para dar detalles de su papel en la novela familiar ‘Pituca sin lucas’ y resaltó la química que comparte con la primera actriz Martha Figueroa, quien interpreta a su interés amoroso, ‘La Cocó’.



"Es una grata experiencia de compartir con ella que hace de ‘Madame Cocó’, ha hecho una creación extraordinaria y, gracias a ella, pude destacar yo con ‘Don Bernardo’. Desde los niños hasta los jóvenes, ha sido una experiencia maravillosa", sostuvo.