El empresario peruano Rafael Fernández, también conocido como 'El Huevero', rompió su silencio en el programa de espectáculos 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio. Durante la entrevista, abordó los recientes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Vanessa Pumarica, mejor amiga de la cantante Pamela Franco. Además de negar categóricamente cualquier tipo de acercamiento amoroso con Pumarica, el empresario sorprendió al público al revelar que, meses atrás, tuvo una conversación con la intérprete.

Rafael Fernández confiesa haber mantenido conversación con Pamela Franco

Rafael Fernández se pronunció de manera tajante sobre los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Vanessa Pumarica. Aclaró que, en realidad, ni siquiera la conoce. “Yo no conozco a Vanessa Pumarica. Sé por ustedes que tiene algo que ver con Pamela Franco. No tengo que ver en esos temas, menos estando casado,” afirmó. 'El Huevero' subrayó que no tiene ninguna relación con Pumarica, ni mucho menos algún tipo de acercamiento de índole romántico. “Con la señora Vanessa, sacaron algo de mí, comenzaron a hablar, pero me parece extraño que digan cosas de ese tipo,” añadió.

Si bien Fernández negó cualquier relación con Pumarica, reconoció que sí mantuvo una conversación con Pamela Franco meses atrás. Según relató en 'Todo se filtra', esta charla se originó a raíz de una polémica con la periodista Magaly Medina. "Con Pamela Franco sí he conversado… una vez. Hablamos de algunas cosas, pero no tiene nada que ver [con Vanessa Pumarica],” aclaró.

PUEDES VER:Karla Tarazona LE DICE DE TODO a Pamela Franco por insinuar INFIDELIDAD a Rafael Fernández con Christian Domínguez

Resumen: Rafael Fernández revela que sí tuvo conversación con Pamela Franco