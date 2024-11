Las polémicas declaraciones de Pamela Franco en el programa de YouTube de Carloncho el pasado lunes 4 de noviembre han levantado más de una especulación. En su entrevista, la cumbiambera dejó entrever que Karla Tarazona podría haberle sido infiel a Rafael Fernández con Christian Domínguez, hecho que desató la ira de la conductora de 'Préndete', quien, en declaraciones para 'Amor y fuego', le mandó fuertes indirectas a la actual enamorada de Christian Cueva.

Karla Tarazona responde fuerte a Pamela Franco tras insinuar infidelidad

En una entrevista para las cámaras de 'Amor y fuego', la conductora de televisión aclaró que nunca ha sido la amante y recalcó que, durante su matrimonio con Rafael Fernández, conocido popularmente como el 'Huevero', evitó cualquier contacto con el cantante, ya que esto causaba conflictos en su relación.

"Jamás se me ha conocido como la otra, nunca, siempre he tenido un respeto. En la época que estaba con este señor, yo ni contacto tenía con Christian para evitar problemas porque era el pan de cada día. Entonces, le dejé de hablar y él tenía contacto con la nana para evitar problemas", señaló Karla Tarazona, quien le mandó una dura indirecta a Pamela Franco. "No, mi amor, no. Cachuda he sido, sí, pero clandestina no", añadió.

¿Karla Tarazona se llevaba mal con Pamela Franco?

Janet Barboza y Ethel Pozo insinuaron que Pamela Franco habría despotricado contra Karla Tarazona en el tiempo que estuvo junto a Christian Domínguez. Según las conductoras de 'América hoy', la cumbiambera calificó de "insufrible" a la presentadora de Panamericana Televisión. Ante esta serie de rumores, Tarazona respondió con todo y contó cómo era su relación con Franco.

"No me cayó ni bien ni mal, no perteneció a mi círculo, no hemos vinculado mucho, mi hijo sí ha salido con ella y yo siempre dije que mientras mi hijo esté bien y no me diga: 'Mamá me hicieron o pasó algo', yo siempre he dicho que no voy a tener problemas con nadie. Ella a mí no me ha hecho nada ni yo le hice nada a ella", dijo rotundamente Karla Tarazona.