El reconocido cantante Christian Domínguez ha dejado claro que ya no tolerará más especulaciones ni preguntas sobre su expareja Pamela Franco y su relación con el futbolista Christian Cueva. Durante una reciente intervención ante las cámaras de Panamericana Televisión, el también empresario expresó su enojo por la continua atención mediática sobre su vida personal y las insinuaciones que involucran a personas cercanas a él, como la madre de su hijo, Karla Tarazona.

Christian Domínguez explota por preguntas sobre Pamela Franco

Visiblemente molesto, Christian Domínguez aseguró que se ha cansado de ser el centro de las discusiones y advirtió que las consecuencias podrían ser serias si se sigue generando polémica sobre el tema.

"Estoy harto. Fastidiado y harto. Me acaban de decir lo que pasó en la mañana. Harto estoy. Me paso no hablando de nada, no opinando, controlando a las personas y de pronto... Yo pensé que esto ya acababa en la mañana para hablar del hoy, de su hoy. Vienen y me preguntan qué opinas, yo ya soy parte del pasado, ya no deberían preguntarme", declaró el cumbiambero.

A lo largo de su intervención, Christian Domínguez también expresó su frustración por ser constantemente involucrado en la narrativa que rodea a Pamela Franco y Christian Cueva, a pesar de que ya no forma parte de la vida de la cantante. "Yo he estado tranquilo y feliz y de pronto se vino el cargamontón de preguntas de todo esto que no he tenido tiempo de procesarlo", comentó.

