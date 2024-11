Christian Cueva y Pamela Franco oficializaron su relación amorosa la madrugada del 1 de noviembre. El futbolista de Cienciano sorprendió a su ahora enamorada en el escenario y la besó frente a todo el público, lo que provocó la ovación de todo el público, quienes rápidamente hicieron viral el momento. Tras esto, la cumbiambera decidió romper su silencio en el programa de YouTube ‘Sin lenguas en los pelos’, donde fue sorprendida por el popular 'Aladino'.

Cueva expresó su amor por Franco y dejó entrever que pronto revelará detalles sobre su vida personal. “Ya llegará el momento en el que pueda salir a contar mi verdad”, afirmó el jugador, refiriéndose a su situación actual y a su enfrentamiento con su exesposa, Pamela López. Carloncho, conductor del programa, invitó a Cueva a sentarse a conversar y abordar temas que no están relacionados con el deporte.

Christian Cueva dispuesto a aclarar rumores sobre su romance con Pamela Franco

Inicialmente, el futbolista de la selección peruana señaló que en algún momento llegará la ocasión en la que podrá hablar y esclarecer su situación con Pamela Franco. Según contó Christian Cueva, está dispuesto a revelar todos los detalles del inicio de su relación con la cantante de cumbia y otros rumores que, para él, afectaron su imagen a nivel público.

“A mí me gustaría que vengas al programa para preguntarte las cosas de diferente manera, espero te puedas sentar aquí y conversar conmigo. Ya sé que lo mío no va por el lado deportivo, pero me gustaría agarrar algunos temas que ahora que estás de vacaciones, que te gustaría aclarar”, dijo Carloncho, ante la sorpresiva respuesta afirmativa de Christian Cueva.

“Claro que sí, con todo gusto Carloncho, soy una persona abierta para poder escucharte y aclarar puntos que quisiera aclarar, mentiras que por ahí se dijeron”, comentó el futbolista, dejando claro que está listo para enfrentar las especulaciones. Asimismo, Cueva impactó a todos en el mencionado programa al gritar su amor por Pamela Franco. "Te amo con toda mi alma", expresó.

Christian Cueva hace emotiva promesa a Pamela Franco

El futbolista también enfatizó su deseo de hacer las cosas bien con Pamela Franco. “Hay puntos que hay que aclarar. Yo quiero hacer las cosas bien con ella y hacer las cosas bien en mi vida”, expresó Cueva, lo que sugiere que está dispuesto a trabajar en su relación y resolver cualquier malentendido que haya surgido.

La expectativa crece en torno a la aparición de Christian Cueva en el programa de Carloncho, donde se espera que hable abiertamente sobre su vida personal y aclare las dudas que han surgido en torno a su relación con Pamela Franco y su situación familiar. La audiencia aguarda con interés las revelaciones que el futbolista tiene preparadas.