Pamela Franco SE SINCERÓ sobre Yape de Christian Cueva: “Piensan que he vivido con S/280”

Durante la transmisión del programa digital ‘Sin lenguas en los pelos’, Pamela Franco expresó su incomodidad ante la percepción pública de que el futbolista "la mantenía". “A raíz de ese 280, todo el mundo decía que yo he vivido toda la vida de su plata, toda la vida he sido una mantenida, cuando yo siempre he trabajado”, afirmó la cantante de cumbia.

La conversación se tornó emotiva cuando Christian Cueva, en una llamada en vivo, reafirmó su amor por Pamela, destacando su dedicación y pasión por la música. “Quiero hacer las cosas bien con ella y las cosas bien en mi vida. Siempre voy a querer mejor para ella y la amo con toda mi alma”, expresó el futbolista.

Pamela Franco habla sobre el Yape de Christian Cueva

El famoso ‘Yape’ de S/ 280 se convirtió en el centro de atención, lo que generó especulaciones sobre la situación financiera de Pamela Franco. La cumbiambera aclaró que la situación fue parte de una broma y que no tiene relación con su vida cotidiana. “Yo no tendría que decir nada, yo no lo realicé, fue parte de una broma”, reiteró.

“A raíz de ese Yape de S/.280, todo el mundo decía que yo he vivido toda la vida de su plata, toda la vida he sido una mantenida, cuando yo siempre he trabajado", enfatizó la intérprete de 'Dile la verdad'.

El apoyo de Christian Cueva a Pamela Franco

Christian Cueva conversó con Carloncho en el espacio de 'No Somos TV', donde el reconocido locutor de radio le preguntó si tenía algún mensaje para Pamela Franco. Sin dudarlo, 'Aladino' expresó abiertamente sus sentimientos hacia la cantante. "La amo con toda mi alma", enfatizó.

Por su parte, Renzo Winder le preguntó a Pamela Franco cuáles eran las cualidades de Christian Cueva que más la atraían, a lo que la cantante destacó su sentido del humor. “Siempre te hace reír, es muy divertido, y yo también soy una persona muy divertida”, comentó.

Pamela también mencionó que su amor por la música y los lazos familiares los acercan aún más. “Mi familia en Huamachuco, mis primas han sido sus amigas de toda la vida, mis padres, mis tíos, es como si fuera cosa del destino”, señaló la ex pareja de Christian Domínguez.