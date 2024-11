El último domingo 3 de noviembre se realizó la esperada final de ‘Ganar o servir’, reality chileno que se graba en nuestro país. Los chilenos Pancho Rodríguez y Pangal Andrade se midieron en fuerza, resistencia y velocidad; sin embargo, el excompetidor de ‘Esto es guerra’ no pudo alzar la espada, en señal de victoria. Tras el intenso enfrentamiento, el chico reality se mostró reflexivo sobre su derrota.



Pancho Rodríguez habla de su derrota en ‘Ganar o servir’



Pancho Rodríguez, quien había llegado a la final con grandes expectativas, no ocultó su decepción, pero también destacó la importancia de la experiencia vivida en el programa y de los buenos deseos. “Mi gente hermosa, quiero agradecer todos los mensajitos que me han enviado, toda la buena vibra, todo el cariño, el apoyo”, manifestó en su Instagram.



Asimismo, reconoció la victoria de su contrincante. "No siempre se puede ganar, esta vez me tocó perder. Me siento contento y orgulloso porque me ganó una máquina, porque realmente es una máquina", expresó Rodríguez, dejando claro que Pangal Andrade fue superior.



La final, emitida por Canal 13, estuvo marcada por momentos de alta tensión y emoción. Pangal Andrade se coronó campeón, mientras que Pancho Rodríguez, a pesar de no obtener el triunfo, recibió el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes valoraron su esfuerzo y dedicación a lo largo del programa.



El episodio final del programa fue un verdadero espectáculo, donde los concursantes enfrentaron retos que pusieron a prueba no solo su destreza, sino también su capacidad para tomar decisiones rápidas.

Austin Palao respaldó a Pangal Andrade



Mientras algunos competidores de ‘Esto es guerra’ apoyaron a Pancho Rodríguez, el caso de Austin Palao fue diferente. El cantante peruano no dudó en respaldar a Pangal. “Dicen que los amigos son la familia que uno elige, y eso es justo lo que encontré en este reality. Fueron días intensos de convivencia, donde nos cuidamos las espaldas y nos defendimos en cada momento. Lo que comenzó dentro de cuatro paredes se convirtió en una amistad real que va mucho más allá de la pantalla”, expresó.



“Hoy, puedo decir que tengo un hermano de otra familia, alguien con quien comparto valores, principios y muchas historias. En la competencia final, diste todo de ti, nunca bajaste la cabeza y demostraste lo grande que eres. Más que merecido, hermano. ¡Orgulloso de ti siempre!”, añadió.