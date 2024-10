Pancho Rodríguez volvió a la televisión chilena después de casi una década. Hace unas semanas, el competidor chileno reapareció en ‘Ganar o servir’, el reality sureño que se graba en tierras peruanas y que contó con la participación de Austin Palao, Facundo González y Fabio Agostini. Durante el encierro, el extranjero reveló detalles de sus antepasados.



¿Qué vínculo existe entre Pancho Rodríguez y Arturo Prat?



En el capítulo 113 de ‘Ganar o servir’, el excompetidor de ‘Esto es guerra’ mantuvo una conversación con sus compañeros del reality chileno, con la intención de dar a conocer más sobre él. Pancho Rodríguez les contó a Javiera Belén y ‘Botota’ que su apellido materno es Prat, lo que generó sorpresa en sus interlocutores.



Según Pancho Rodríguez, él es sobrino tataranieto de Arturo Prat Chacón, quien fue un destacado marino y héroe nacional chileno, conocido principalmente por su participación en la Guerra del Pacífico, un conflicto que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia.

Pancho también reveló que es primo hermano de Arturo Prat Lopicich, quien se hizo famoso en el 2009 por su participación en el reality ‘1810’. De hecho, el sobrino tataranieto del héroe de la patria llegó a la final con el exfutbolista Gabriel ‘Coca’ Mendoza, pero cayó derrotado.



Pancho Rodríguez revela que su familia recibió honores en Iquique



Además de llevar el apellido de Arturo Prat Chacón, el competidor chileno aseguró que, durante muchos años, vivió en Iquique, donde toda su familia fue homenajeada por los medios de comunicación.

“Arturito, mi primo, y yo somos descendientes de Arturo Prat Chacón. Para los 21 de mayo, siempre nos hacían un reportaje como la única familia de Prat”, comentó Pancho Rodríguez.



¿Quién fue el héroe chileno Arturo Prat?



La figura de Arturo Prat Chacón es recordada con gran honor en Chile por su valentía durante la Batalla Naval de Iquique, que tuvo lugar el 21 de mayo de 1879. Tuvo un papel central en la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia por el control de territorios ricos en recursos, como el salitre.



Como se recuerda, el 21 de mayo de 1879, Arturo Prat fue comandante de la corbeta Esmeralda, un buque de la Armada chilena, que se enfrentó al monitor Huáscar, comandado por el almirante Miguel Grau. Durante el combate, el sureño abordó el buque peruano, en un acto de valentía que lo llevó a la muerte. Este episodio lo convirtió en un héroe nacional en Chile.



Aunque fue un enemigo en ese contexto, tanto en Chile como en Perú, su valentía ha sido reconocida. De hecho, Miguel Grau, el comandante del Huáscar, fue el primero en rendir honores a Prat tras su caída en combate.



¿Por qué Pancho Rodríguez renunció a 'Esto es Guerra'?



En medio del lío legal entre él y Pro TV, Pancho finalmente explicó los motivos detrás de su salida del programa de competencia. A pesar de haber alcanzado éxito y estabilidad en el show, Rodríguez reveló que los últimos meses no fueron como esperaba. "No me sentía cómodo en el programa, me sentía agobiado", confesó el chileno en el programa de Giancarlo Granda.

Rodríguez también señaló que, aunque en temporadas anteriores había sido una pieza clave, en el último tiempo su presencia había disminuido. "No estaba haciendo nada en el programa, no era como en los otros años donde era capitán y tenía un papel importante", explicó. Esta situación, sumada a una oportunidad en un reality en Chile, lo llevó a tomar la decisión de dar un giro en su carrera. "Me daba miedo renunciar a la estabilidad de ‘Esto es Guerra’, pero necesitaba arriesgarme", acotó.



Antes de renunciar, Rodríguez consultó con sus abogados para asegurarse de que su salida no generaría complicaciones legales. Según explicó, su contrato con ProTV era de prestación de servicios y no un vínculo laboral formal. "No estamos en planilla, nos pagan por día trabajado", aclaró. Sin embargo, la productora reaccionó de manera diferente, lo que dio lugar a una disputa legal que no anticipaba.

Resumen: Pancho Rodríguez es familiar de Arturo Prat