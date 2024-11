Christian Domínguez, figura destacada en el mundo de la cumbia peruana, sorprendió al revelar detalles de sus inicios musicales en La Joven Sensación. El intérprete de "Tic Tic Tac" compartió cuánto ganaba en ese entonces y cómo, a pesar de sus ingresos, terminó arrepintiéndose de no haberlo administrado mejor. Esta agrupación, que estuvo activa desde 1998 hasta 2004, marcó la década de los 90 con sus pegajosas canciones y lo impulsó a la fama, aunque con el tiempo se disolvió debido al crecimiento individual de sus integrantes.

El cantante, quien actualmente es el dueño de la Gran Orquesta Internacional, confesó que los ingresos obtenidos durante su juventud no eran tan altos como podrían parecer en la actualidad, pero que para un adolescente de su edad representaban una cantidad considerable.

¿Cuánto ganaba Christian Domínguez en La Joven Sensación por qué se arrepiente?

Christian Domínguez contó en una entrevista para el canal de YouTube de Edson Dávila que, al comienzo de su carrera en La Joven Sensación, sus ganancias por presentación eran modestas. "Yo empecé ganando S/25, S/30, S/50, S/100, y de ahí me disparé a ganar 100 dólares. Lo máximo que gané por presentación es S/500", mencionó. Con tan solo 16 años, realizar cuatro presentaciones semanales le reportaba S/1,000, una suma notable en aquella época.

Sin embargo, Domínguez admite que, de haber sabido manejar mejor sus ingresos, habría logrado invertir de manera más estratégica. "Me arrepiento harto (de no invertir el dinero), porque despilfarré, sí, pero no en lo que me daba la gana, sino que ayudaba a la gente. [...] En ese tiempo los departamentos costaban 45.000 dólares. Mi hermano se compró uno, yo me hubiera comprado 10", reveló con sinceridad el líder de la Gran Orquesta Internacional.

¿Christian Domínguez sentía vergüenza al bailar “Tic Tic Tac”?

El famoso tema "Tic Tic Tac", uno de los hits más conocidos de La Joven Sensación, no era motivo de orgullo para Domínguez en sus inicios. Durante una entrevista en el canal de YouTube de Christopher Gianotti, el cantante confesó que no disfrutaba presentarse con la coreografía que acompañaba al tema. “Cuando nos poníamos a cantar y bailar antes de salir en televisión yo me moría de vergüenza, no me gustaba nada”, expresó Domínguez.

La canción, que no fue inicialmente pensada como un gran éxito, provino de una agrupación boliviana y su inesperado ascenso a la popularidad en Perú se convirtió en un desafío personal para Domínguez. Su incomodidad, sin embargo, no opacó la aceptación del público que pronto convirtió el tema en un clásico de los 90.

La Joven Sensación: ¿por qué se separó la agrupación musical?

El auge de La Joven Sensación, aunque brillante, fue breve. Desde su formación en 1998 hasta su disolución en 2004, el grupo cosechó éxitos gracias a canciones de tecnocumbia y salsa que resonaron en todo el país. Sin embargo, la popularidad individual de sus integrantes y la búsqueda de proyectos personales provocaron la separación de la agrupación.

Tras su último par de álbumes, el grupo perdió cohesión. Algunos miembros, como Domínguez, siguieron sus carreras en la música con éxito, mientras otros optaron por mantener un perfil más bajo o explorar caminos diferentes fuera del foco de la industria musical.

Christian Domínguez y La Gran Orquesta Internacional

Años después de su paso por La Joven Sensación y otras agrupaciónes, Christian Domínguez fundó la Gran Orquesta Internacional, que se convirtió en una de las agrupaciones más cotizadas del medio. Esta agrupación estaría cobrando 25 mil soles por un espectáculo de cuatro horas.