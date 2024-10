Angie Arizaga y Jota Benz están disfrutando de una etapa única tras convertirse en padres por primera vez del pequeño Mateo. La felicidad y el buen humor caracterizan a esta pareja, quienes a menudo comparten momentos divertidos con sus seguidores en las redes sociales. Recientemente, la exchica reality sorprendió a su novio Jota con una broma inesperada que lo dejó en shock.

La expareja de Nicola Porcella decidió gastarle una broma al padre de su hijo. Cada vez que el modelo regresa de entrenar, le pide a Angie que le prepare un batido para recuperar energías. Esta vez, la modelo aprovechó la oportunidad para hacer algo diferente: preparó el batido con su propia leche materna, la cual extrae diariamente para alimentar a su bebé.

Jota Benz casi vomita tras beber leche materna de Angie Arizaga

La pesada broma comenzó cuando Angie Arizaga preparó un batido para Jota Benz, quien acaba de regresar de entrenar y, como de costumbre, le pidió una bebida para reponer energías a su pareja. Cuando el modelo empezó a beber el batido, notó un sabor diferente y preguntó a Angie: “¿Está rico? ¿Le has puesto miel?”. Sin poder contener las risas, la modelo le respondió: “¡Nooo, de mi lechita es!”.

La inesperada confesión dejó atónito a Jota, quien, totalmente asombrado, reaccionó diciendo: “¿Qué has hecho, oye... ¿le has puesto leche de ahí?”. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba bebiendo, no pudo evitar las ganas de vomitar, lo cual provocó las carcajadas en Arizaga. Con humor, ella respondió: “Si a Mateo le gusta, ¿por qué a ti no?”. La broma de la exchica reality rápidamente se viralizó en redes sociales.

El momento entre Angie Arizaga y Jota se hizo viral en redes Foto: Instagram.

¿Cómo hizo Angie Arizaga para adelgazar 12 kilos en tiempo récord?

Angie Arizaga experimentó un cambio radical en su vida tras convertirse en madre por primera vez, fruto de su relación con Jota Benz. Ella sorprendió a sus seguidores al reaparecer en televisión con una nueva imagen, luego de haber perdido 12 kilos en tan solo unas semanas después de dar a luz. La transformación física de la exchica reality no pasó desapercibida para sus fans, quienes quedaron impresionados con su nueva figura.

La exmodelo compartió en sus redes sociales: "Gracias. En estos 22 días he bajado casi 12 kilos. Dicen que son los beneficios de un parto natural", dejando a todos sus seguidores asombrados con su increíble logro. Sin embargo, no tardó en revelar su secreto. Compartió que se sometió a sesiones de drenaje linfático, un tratamiento no invasivo que no solo le ayudó a recuperar su figura, sino también a sentirse más relajada.

Angie Arizaga se convirtió en madre por primera vez. Foto: Instagram.

Este procedimiento, diseñado para eliminar líquidos y toxinas del cuerpo, ha sido fundamental en su proceso de recuperación, permitiéndole reducir la inflamación característica del postparto de manera rápida y sin necesidad de intervenciones invasivas. "Las sesiones de drenaje linfático han sido clave para desinflamar mi cuerpo después del parto, además de brindarme una sensación de relajación", explicó la exconductora en sus redes sociales.