La cantante Yahaira Plasencia se presentó en el programa 'Amor y fuego', conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, para hablar sobre su vida personal y profesional. Durante la entrevista, se abordaron rumores de un posible "remember" con el futbolista Jefferson Farfán, que surgieron tras declaraciones de Paolo Guerrero en el podcast 'Enfocados'.

En medio de especulaciones, Yahaira no evadió las preguntas y habló abiertamente sobre sus encuentros con Jefferson, revelando detalles que sorprendieron a muchos. La salsera aprovechó la oportunidad para aclarar su relación actual con el exjugador y poner fin a los rumores.

Yahaira Plasencia admite encuentros con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia admitió que ha coincidido con Jefferson Farfán en varias discotecas, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. “Hemos coincidido en las mismas discos y todo siempre ha estado súper bien, él con su gente”, comentó la cantante. Yahaira explicó que, aunque se ha encontrado con Jefferson en estos lugares, nunca han cruzado palabra. "A mí me dicen que está, y supongo que a él también, pero nunca nos hemos saludado. Sí lo saludaría: hola y chau, como él mismo lo dijo una vez", afirmó.

La artista también se mostró sorprendida por las declaraciones de Paolo Guerrero en el podcast 'Enfocados', donde insinuó que Yahaira y Jefferson habrían tenido un reencuentro romántico. “Yo sí lo desmentí”, aseguró Plasencia, dejando claro que no hay nada más que una coincidencia casual con el exjugador. Cuando Gigi Mitre le preguntó si le parecía extraño que Jefferson no desmintiera las afirmaciones de Guerrero, Yahaira reiteró su posición, enfatizando que su vida personal es transparente y que no tiene nada que esconder.

Yahaira Plasencia también dejó en claro que no tiene ningún problema en saludar a Jefferson si se encuentran en el futuro. “No tengo problema en saludarlo si lo veo”, dijo la salsera, intentando poner fin a los rumores de una posible reconciliación amorosa. La cantante subrayó que su enfoque está en su carrera y que cualquier interacción con Jefferson en eventos sociales ha sido completamente cordial y respetuosa.

Yahaira Plasencia tuvo lapsus al recordar relación con Jefferson Farfán: "Al único que he gozado"

La salsera Yahaira Plasencia recordó entre risas su relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en América Espectáculos. Al ser consultada sobre si había visto el podcast 'Enfocados', especialmente el episodio en el que Paolo Guerrero bromea sobre su ex pareja con una de sus canciones, Yahaira respondió: "He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta".

Yahaira Plasencia no descarta ir de invitada a 'Enfocados'. Foto: Composición LR/Captura América

La cantante no pudo contener la risa en el set, especialmente cuando tuvo un lapsus en vivo al cuándo le preguntaron si Farfán y sus amigos eran siempre tan jocosos y 'chacoteros'. "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", precisó entre risas. Además, Yahaira no descartó la posibilidad de participar en el podcast de Jefferson Farfán, 'Enfocados', afirmando: "Negocios son negocios, yo voy al suyo si él va al mío".