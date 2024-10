Samantha Batallanos, modelo y exreina de belleza, se pronunció por primera vez sobre las imágenes recientes de su expareja, Jonathan Maicelo, quien fue visto en compañía de otra joven poco más de un mes después de que terminaran su relación. En una entrevista para la cuenta de espectáculos Instarándula, la también influencer abordó el tema con tranquilidad, dejando en claro su opinión al respecto.

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre el ampay de Jonathan Maicelo?

Durante la entrevista con Instarándula, Samantha Batallanos confesó que no ha visto las imágenes difundidas en los medios, pero aseguró que no le sorprende ver a Jonathan Maicelo en situaciones similares. “No he visto, no he visto nada (las imágenes). Si lo veo, no sería la primera vez que lo veo, varias veces lo he visto con diferentes chicas. Él tiene el derecho de rehacer su vida, está bien, todos tenemos derecho de hacer lo que nos hace felices", expresó la modelo.

Por otro lado, Samanatha Batallanos adoptó una postura comprensiva respecto a la vida personal de su exnovio, señalando que, al igual que él, ella también fue vista con otras personas durante el tiempo en que estuvieron separados. “¿Cómo se habrá sentido él también de haberme visto con diferentes chicos con los que salía? Pero todo bien mientras nosotros estemos separados. Ha pasado bastante tiempo, un mes y medio, creo, tiene derecho a ser feliz, me parece bien”, acotó.

Samantha Batallanos anuncia su separación de Jonathan Maicelo

En una reciente entrevista con 'Magaly TV, la firme', Samantha Batallanos explicó que su separación de Jonathan Maicelo fue consecuencia de "diferencias de caracteres", y aclaró que no hubo motivos graves que provocaran el fin de la relación, a pesar de las denuncias previas por agresión que había presentado. La modelo calificó la situación como "delicada" debido a la denuncia anterior, aunque no ofreció más detalles al respecto.

La noticia de su ruptura con el boxeador coincide con un reciente ampay en el que Batallanos fue vista con un nuevo "pretendiente". Las imágenes muestran a la modelo subiendo a un lujoso BMW, que el pretendiente utilizó para llevarla a un hotel de 5 estrellas y posteriormente a la playa. Según Batallanos, el hombre en cuestión es José Luis García, gerente de dos empresas y un viajero frecuente. En la conversación con 'Magaly TV, la firme', aclaró que García es solo un pretendiente interesado en conocerla mejor. "Tengo muchos pretendientes y, a veces, quiero salir a pasear, quiero ir acompañada, y básicamente es eso. Sigo esperando al príncipe azul", comentó entre risas.

